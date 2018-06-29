Samanyolu Haber /Gündem / Filistin dahil Üç Arap ülkesi AKP'yi şikayet etti iddiası /29 Haziran 2018 18:17

Filistin dahil Üç Arap ülkesi AKP'yi şikayet etti iddiası

Suudi Arabistan ve Ürdün'ün yanısıra Filistin Yönetimi'nin de Erdoğan'ın İslamcı örgütlerle işbirliği yaparak Doğu Küdüs'te nüfuzunu artırdığına dair İsrail'i uyardığı iddia edildi.

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İsrail'in Haaretz gazetesi, son bir yılda İsrail hükümetinin Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin Yönetimi tarafından ayrı ayrı ''Erdoğan burnunuzun dibinde İslamcı örgütlerle işbirliği yaparak Doğu Küdüs'te nüfuzunu artırıyor, uyuma'' diye uyarıldığına dair haber yaptı.

'KUDÜS DAVASINI SAHİPLENME ÇABASI'

Habere göre üç ülkenin üst düzey yetkilileri birçok kez İsrail'e ''Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs davasını sahiplenme iddiası çerçevesinde, Doğu Kudüs'ün Arap mahallelerinde nüfuzunu genişletiyor'' uyarısında bulundu.

'İSRAİL: FARKINDAYIZ, TAKİPTEYİZ'

İsrailli kaynaklar ise Türkiye'nin artan nüfuzunun farkında olduklarını, Ankara'nın girişimlerini bir yıldan uzun süredir takip ettiklerini söyledi.

ÜRDÜN: DİREKSİYON BAŞINDA UYUYORSUNUZ

Ancak habere göre İsrail'in tepki vermekte geç kalmasından rahatsız olan Ürdünlü yetkililer, İsrailli yetkililere ''2016'da Türkiye ile Mavi Marmara uzlaşı anlaşmasını imzaladığınızdan beri direksiyonda uyuyorsunuz'' diye çıkıştı.

'ABBAS İSLAMCILARLA İŞBİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ'

Filisitinli yetkililer de Türkiye'nin Doğu Kudüs'te nüfuzunu artırmasından endişe ifade ederken bunun Arap mahallelerinde İslamcı örgütlere bağışta bulunmak ve AKP yandaşı Türklere Doğu Kudüs turları düzenlemek yoluyla ilerlediğini belirtti.

'2017'DE TÜRK KAYNIYORDU'

Haaretz'e konuşan İsrailli yetkililer, Ankara'nın girişimlerinin doruk noktasının 2017'de yaşandığını, bu dönemde yüzlerce Türkiye vatandaşının, Kudüs ile çevresinde düzenli olarak boy gösterip varlık tesis ettiğini ve El Aksa'daki cuma namazları sırasında polisle çatıştığını kaydetti.

'İSRAİL İŞGALİNDEN SONRA TÜRKİYE'NİN HAK TALEBİ' ENDİŞESİ

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir İsrailli polis kaynağı ''Emlak satın almaya ve siyasi pozisyonlarını güçlendirmeye çalışıyorlardı. Bu durum Filistin Yönetimi için de endişe kaynağıydı, zira işgal altındaki Doğu Kudüs üzerine bir başka ülkenin daha hak iddia etmesini istemiyorlar'' dedi.

'ÜRDÜN'ÜN KORUYUCULUK GÖREVİNE GÖLGE Mİ?'

Doğu Kudüs'teki koruyucu rolü ve Müslümanlar için kutsal mekanlar üzerinde yetkisi bulunan Ürdün'ün ise Türkiye'nin nüfuzunun artmasıyla pozisyonunu kaybetme kaygısı taşıdığı belirtildi.

RİYAD ERDOĞAN'A KARŞI SEFERBER

Son dönemde Erdoğan ile arası bozulan Suudi Arabistan'ın da Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Kudüs üzerinden Arap ve Müslüman alemindeki imajını düzeltmesini istemediği kaydedildi. Buna göre Suudi krallığı Erdoğan'ın kendisini Arap ve Müslüman alemine 'İsrail ve Trump yönetimine gerçekten karşı koyan tek lider' diye sunmasına fırsat vermek istemiyor.

AMMAN VE RAMALLAH'DAN YALANLAMA

Ürdün'den üst bir düzey bir yetkili ise Anadolu ajansına ''Haaretz'in iddiaları asılsız. Haber doğru değil'' dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani de 'İsrail hükümetinin İsrail basınında yayınladığı yalanlar üzerinden Türkiye-Filistin ilişkilerini temelden sarsmayı hedeflediğini, kendilerinin Türkiye'nin Kudüs'teki faaliyetleri ile Erdoğan'ın rolünden memnuniyet duyduklarını savundu.

Suudi Arabistan'dan ise Haaretz gazetesinin haberine dair herhangi bir açıklama yapılmadı
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