Samanyolu Haber /Dünya / Filipinler'de turistik tesise saldırı: En az 36 ölü /02 Haziran 2017 13:02

Filipinler'de turistik tesise saldırı: En az 36 ölü

Filipinler'in başkenti Manila'da turistik bir tesise düzenlenen silahlı saldırıda en az 36 kişi öldü.

Filipinler'de turistik tesise saldırı: En az 36 ölü

Yetkililer, ölenlerin çoğunun, saldırganın kumarhane masalarını ateşe vermesinin ardından çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini söyledi.

50'den fazla yaralının hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Filipinler polisi, saldırının "terör bağlantısı olmadığını", hırsızlık girişimi olduğunu açıkladı.

Perşembe gecesi Resorts World Manila adlı turistik bir tesisin kumarhane bölümüne giren silahlı bir kişi etrafa ateş açtı.

Polis, saldırganın daha sonra kendisini yaktığını ve öldüğünü bildirdi.

Polisin paylaştığı biri fotoğrafta, siyahlar içindeki saldırgan elindeki tüfekle görülüyor. Yerel medyada, silahlı saldırganın İngilizceyi çok iyi konuştuğu belirtilerek, yabancı olabileceği ifade ediliyor.

BBC'ye konuşan yetkililer ise, saldırganın hangi milletten olduğunun belirlenmediğini söyledi.

Gazetecilere konuşan yetkililer, saldırganın akıl sağlığının yerinde olmayabileceğini belirtti.

Polis, şüphelinin eşyalar ve halıya benzin döktüğünü ve tesisin hozla alev aldığını söyledi.

Yangın çok büyük olmasa da, yoğun duman nedeniyle ölü sayısının arttığı ifade edildi.
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