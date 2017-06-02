Samanyolu Haber /Dünya / Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) bilgisayarlara nasıl sızıyor /02 Haziran 2017 13:06

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) bilgisayarlara nasıl sızıyor

WikiLeaks, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) ile ilgili yeni bir belge sızdırdı

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) bilgisayarlara nasıl sızıyor

‘Kasa Dairesi 7' adlı sızıntısının 10.sunu yayınlayan WikiLeaks, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), ‘Salgın' (Pandemic) adı verilen araçla bilgisayarlardaki dosyaları, trojan içeren versiyonlarıyla değiştirdiğini açıkladı.

WikiLeaks'in dün yaptığı basın açıklamasında, "Bugün 1 Haziran 2017. WikiLeaks CIA'in ‘Salgın' (Pandemic) projesinden belgeler yayınlıyor. Kalıcı olan ‘Salgın' Microsof Windows makinelerinde bir yerel ağdaki kullanıcılar aracılığıyla dosyaları (programları) paylaşıyor" denildi.

Açıklamaya göre 'Salgın'ın bulaştığı bir bilgisayardan, aynı yerel ağ içindeki başka bir bilgisayar bilgi indirirse makinedeki dosyalar, trojanlı versiyonlarıyla değiştirilmiş oluyor.

'YÜKLENMESİ 10-15 SANİYE SÜRÜYOR'

WikiLeaks'e göre ortak sürücüleri bulunan yerel ağda ‘Salgın'ın bulaştığı bir bilgisayar, 'Sıfır Numaralı Hasta' (Patient Zero: İngilizce'de hastalığı yayan ilk kişi anlamında kullanılıyor) rolünü üstleniyor.
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