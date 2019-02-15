FİFA'dan bahis ve Demirören açıklaması

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri arkadaşımız Canberk Adsalan'ın Demirören ve bahis ihalesiyle alakalı sorduğu soruya şu cevabı verdi: "Türkiye'ye gelene kadar ayrıntılarını bilmiyordum çok hoşuma gitmiyor böyle şeyler. Belki de hukukçu olduğum için böyle. Tam detaylarına hakim olmadığım için konuşmakta rahat değilim. FIFA içinde de bununla ilgilenecek kurumlar var" cevabını verdi.





Infantino'nun açıklamalarından diğer öne çıkanlar ise şu şekilde:





"Futbol oynadık, İstanbul'da havanın bu kadar soğuk olabileceğini bilmiyordum ama oynadık. Nusret'le birlikte vakit geçirdik."





"FIFA zirvesini İstanbul'da yapmaktan dolayı mutluyuz. VAR hakkında tartışmalar yaptık. 50'den fazla ülke VAR teknolojisini kullanıyor."





"Herhangi bir pişmanlık söz konusu değil. Sonuçta bağımsız kurullardan bahsediyoruz. Üzüntümüz şu. UEFA ile ilgili davalardan para kazananlar sadece avukatlar. Yıllarca sürüyor davalar."





"Bir takım kararlar alınıyor. Evet şu anda bazı dosyalar var. Ödemeler, transferlerle ilgili dosyalar var. Çeşitli mali durumlarla karşı karşıyayız. Finansal-Fair Play konusunda Türkiye'deki durumu artık iyileşiyor."





"UEFA'dan 2016'da ayrıldım, dolayısıyla bu olayla ilgili bir gelişme var mı, bilmiyorum. İsviçre'de Yüksek Mahkeme'ye de gitti ve karar verildi, bence orada bitti. Tahkim'de bir dosya var, kurullar gerekli sonuçlara varıyor."





Infantino, 2022'deki Katar Dünya Kupası'ndaki maçların Türkiye'de oynanma ihtimaliyle alakalı olarak, "Türkiye'yi Katar'a biraz yaklaştırırsanız, bir seçenek olabilir. Yakın ilişkileri var ama coğrafi olarak yakın değil. Maçların Türkiye'de yapılması biraz zor olur. Bakalım, göreceğiz" dedi.









"VAR, Avrupa Ligi'nde kullanılır mı, kullanılmaz mı, o UEFA'nın vermesi gereken bir konu. Biz FIFA olarak VAR'ı destekliyoruz. VAR konusunda ülkenizde tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, istifa ile ilgili de bilgim yok. Şunu görmeliyiz, VAR olumlu oldu, Türkiye'de de olumlu oldu diye düşünüyorum."





"Kaybedince hiçbir zaman kaybeden suçlu olmuyor. Eskiden hakem suçluydu şimdi de VAR sistemi suçlu. Durumu nesnel olarak değerlendirmemiz lazım."





"2022 Dünya Kupası'na 48 takımın katılımı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor."