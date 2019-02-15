Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah satışları daha da azaldı

Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah satışlarının hacmi 2016'da 83 milyon 900 bin euro, 2017 yılında ise 34 milyon 200 bin euro olmuştu.





Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde son dönem kaydedilen düzelmenin Federal Hükümet'in silah ihracat izinleriyle ilgili uygulamasını etkilemediği belirtiliyor.





Türkiye'ye daha az Alman silahı satılmasının nedenleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yıl önce YPG ile mücadele amacıyla Suriye topraklarına girmesi de gösteriliyor. Harekât sırasında Leopard 2 tipi Alman malı savaş tankları da kullanılmıştı.





15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe teşebbüsünden sonra Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gerilmesinde çok sayıda Alman vatandaşının siyasi nedenlerle Türkiye'de tutuklanması da rol oynamıştı. Alman gazeteci Deniz Yücel bundan tam bir yıl önce serbest bırakılmış, Yücel'in salıverilmesinden sonra ikili ilişkilerde düzelme kaydedilmişti.