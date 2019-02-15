Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah satışları daha da azaldı /15 Şubat 2019 18:50

Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah satışları daha da azaldı

Alman hükümetinin geçen yıl Türkiye'ye yapılmasına izin verdiği silah satışlarının hacmi 13 milyon euronun altında kaldı. Hükümetin satışlara kısıtlı izin vermesinde Türkiye'nin Suriye politikası etkili oldu.

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Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah ve askeri malzeme ihracatında geçen yıl da önemli düşüş kaydedildi. Sol Parti'nin soru önergesine Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen yanıta göre Alman hükümeti 2018 yılında NATO müttefiki Türkiye'ye 12 milyon 900 bin euro tutarında 58 parti sevkiyat yapılmasına onay verdi.

Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah satışlarının hacmi 2016'da 83 milyon 900 bin euro, 2017 yılında ise 34 milyon 200 bin euro olmuştu.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde son dönem kaydedilen düzelmenin Federal Hükümet'in silah ihracat izinleriyle ilgili uygulamasını etkilemediği belirtiliyor.

Türkiye'ye daha az Alman silahı satılmasının nedenleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yıl önce YPG ile mücadele amacıyla Suriye topraklarına girmesi de gösteriliyor. Harekât sırasında Leopard 2 tipi Alman malı savaş tankları da kullanılmıştı.

15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe teşebbüsünden sonra Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gerilmesinde çok sayıda Alman vatandaşının siyasi nedenlerle Türkiye'de tutuklanması da rol oynamıştı. Alman gazeteci Deniz Yücel bundan tam bir yıl önce serbest bırakılmış, Yücel'in salıverilmesinden sonra ikili ilişkilerde düzelme kaydedilmişti.
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