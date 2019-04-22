Samanyolu Haber /Ekonomi / Fettah Tamince, Mısır'da 3 otel daha açacak /22 Nisan 2019 12:23

Fettah Tamince, Mısır'da 3 otel daha açacak

AKP lideri Erdoğan'ın diplomatik ilişkileri askıya aldığı Mısır'a yatırım yapanların başında yine Erdoğan'a yakın isimler ilk sırada. Fettah Tamince'nin sahibi olduğu Rixos bu sene Mısır'da 3 otel daha açıyor.

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Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatını 850 milyon TL'ye üstlenen Fettah Tamince’nin turizm şirketi Rixos, Mısır’da otel sayısını 3'ten 6’ya çıkaracak.

Rixos Mısır CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre 3 otel, Hurghada Bölgesi’nde yer alan Makadi Körfezi, Magwwish ve Sahl Hasheesh yerleşimlerinde olacak. 

KAHİRE OTELİ 2023'TE AÇILACAK

Her şey dahil sistemiyle faaliyet gösterecek 3 tesisin açılmasıyla Rixos'un Hurghada’da toplam oda sayısı ise 2 bine yükselecek. 

Rixos’un başşehir Kahire ile Marsa Alam'da da otel açacağı belirtiliyor. İki otelin 2023 yılına kadar açılması gündemde. 

Böylece ülkedeki Rixos otellerinin sayısı 8’e yatak kapasitesi ise 10 bine ulaşacak. Şu anda Rixos’un turizm merkezi Sharm Al-Sheikh’te 3 oteli var.

Bu oteller ise Rixos Sharm El Sheikh, Rixos Premium Seagate ve Rixos Alamein adıyla faaliyet gösteriyor.

Fettah Tamince (sol başta), AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın işadamlarından biri olarak gösteriliyor. Tamince şubat ayında eski Haliç Tersanesi'nin yerine alışveriş merkezi ve otel inşaatının temelini Erdoğan ile birlikte atmıştı.
 
ERDOĞAN: SİSİ İLE MASAYA OTURMAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki günlerde yaptığı aaçıklamada, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi ile kendisini barıştırmak isteyen liderlerin olduğunu iddia etmişti.

Erdoğan, şunları söylemişti: "Ha bizi tahrik etmeye çalışıyorsan biz tahrik olmayacağız. Beni Sisi'yle barıştırmak isteyen çok var. Asla kabul etmiyorum, etmem de. Halkın yüzde 52 oyu almış olan Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masaya oturmam."

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