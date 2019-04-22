Samanyolu Haber /Gündem / İlk ifadesi ortaya çıktı /22 Nisan 2019 12:22

İlk ifadesi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na asker cenazesine katılmak için gittiği köyde saldırıyı gerçekleştirenlerden Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi ortaya çıktı.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın (26) cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Sarıgün Çubuk Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlananmasının ardından jandarmadan elleri kelepçeli çıkarılıp, Çubuk Adliyesi'ne götürüldü.

'KALABALIKTA GALEYANA GELDİM'

Osman Sarıgün'ün, jandarmadaki ilk ifadesinde, kalabalık arasında galeyana gelerek, Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk attığını söylediği belirtildi. Sargün'ün, terör bağlantısı ise tespit edilmedi. Sarıgün'ün, adliyedeki işlemleri sürüyor.

DİĞER SALDIRGANLARIN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltındaki diğer 5 kişinin de ifade işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Türkiye- Irak sınırında çıkan çatışmada yaşamını yitiren askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı, dün Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenazede CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir grubun tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Koruma ekibi ve güvenlik güçleri tarafından mahalledeki Rahim Doruk'un evine götürülen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1,5 saat sonra bu evden çıkarılıp, bindirildiği zırhlı araçla bölgeden götürüldü. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin, mahallede oturan Osman Sarıgün olduğu belirlendi. Saldırıyla ilgili 5 kişinin daha kimliği belirlenerek, gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam etmektedir. Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır" denildi.
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