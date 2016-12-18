Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli uyarılar





27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 darbeleri öncesinde insanları sağ-sol diye ayırarak provokasyonlar yapıldığı ve vatan evlatlarının birbirine kırdırtıldığına dikkat çeken, bugün de benzer senaryoları sergilemek isteyenler olduğunu vurguladı.





Şehitlere rahmet ve ebedi saadet dilediğini kaydeden Gülen, milletimize ve şehit aile ve yakınlarına da sabr-ı cemil niyaz ettiğini söyledi.





Geçen hafta İstanbul Beşiktaş’ta 44, dün Kayseri’de 14 askerin şehit edilmesi, 55 kişinin yaralanmasından sonra gün boyunca Kayseri, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok ilinde gergin anlar yaşandı. Daha çok HDP, bazı yerlerde ise CHP, EMEP gibi siyasi parti bina ve yöneticilerine yönelik baskın, darp, yakma eylemleri gerçekleştirildi. Halkın haklı tepkileri bazı kişilerin yönlendirmesiyle provokatif eylemlere döndü.





Fethullah Gülen’in www.herkul.org isimli internet sitesinden yayınladığı açıklamasında iç savaş çıkarmak için provokasyonlar yapılmak istendiğinin altı çizilerek şöyle denildi:









Dünden bugüne bir kısım şer güçler, bir taraftan bazılarını tahrik edip sokaklara salarken beri taraftan da onlara karşı çıkarılabilecek başkalarını kışkırtmış, diğerlerine saldırtmış ve insanları karşı karşıya getirip vuruşturmuş; böylece kendi menfaatlerini elde etmeye çalışmışlardır.





SAĞ-SOL DİYE VATAN EVLATLARI BİRBİRİNE KIRDIRILDI, ŞİMDİ İÇ SAVAŞA İSTENİYOR





Nitekim 27 Mayıs öncesinden başlayıp 80 darbesi ve hatta sonrasına kadar devam eden benzer provokasyonlarda benzer eller, insanları sağ sol gibi sınıflarla ikiye bölmüş, onların damarlarına basmış ve vatan evladını birbirine kırdırtmış; sonra da akan kanın üzerine kendi saltanatlarını kurmayı amaçlamışlardır.





İçinde bulunduğumuz şartlarda da aynı senaryoların sahnelenmekte olduğu, etnik ve mezhep yörüngeli çatışmalara zemin hazırlandığı ve hatta -Allah muhafaza buyursun- ülkenin bir iç savaşa sürüklendiği görülmektedir.





ÜLKEMİZİ VE İNSANINI SEVEN HERKES ÇOK DİKKATLİ VE TEMKİNLİ OLMALI





Her köşesi, rengi, deseni, çeşidi ve şivesiyle ülkemizi ve insanımızı seven herkesin çok dikkatli ve temkinli olması, kışkırtmalara gelmemesi ve hele “mukabele-i bilmisil” kaide-i zalimânesine girmemesi lazımdır.





Fakat maalesef, bazı devlet adamlarının, bir kısım medya aktörlerinin ve sosyal medya kalemşörlerinin pervasızca kullandığı tahrik edici dil, gerginlikleri artırmakta ve toplumsal tahrikleri kolaylaştırmaktadır.





HADİSELER, AKIL, FİRASET, VE MÜRÜVVETLE HALLEDİLMELİ





Hâlbuki hadiselerin üzerine bağırıp çağırarak, yakıp yıkarak ve öldürerek değil, akıl, firaset ve mürüvvetle gidilmelidir.





Ayrıca, Hizmet gönüllerinin mesleğinde sokak, kavga, tahrik ve hele şiddete yer olmadığını bir kere daha hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum.





HİZMET CAMİASI MÜSPET HAREKETİ ŞİAR EDİNMİŞTİR

Camia’nın gönüllüleri, muarızları kendilerine hangi kabul edilemez üslup ve metotlarla muamele ederlerse etsinler, anayasal çerçeveden ve demokratik hukuk devletinin sınırlarından asla ayrılmayacaklar, hiçbir zaman gayr-i meşru yollara da tevessül etmeyeceklerdir.





Müspet hareketi şiar edinmiş olan Hizmet Camiası, ülkesini seven, dürüst ve onurlu her ferdin yaptığı/yapacağı gibi hakkını ve hukukunu -imkânlar ölçüsünde- ama mutlaka meşru dairede savunmaya devam edecek; karanlık senaristlerin oyunlarına ve kışkırtmalarına -Allah’ın izni ve inayeti ile- katiyen gelmeyecektir.





ŞEHİTLERİMİZE EBEDİ SAADET, MİLLETİMİZE VE YAKINLARINA SABR-I CEMİL NİYAZ EDİYORUM





Bu vesileyle bir kere daha şehitlerimize ebedî saadet, milletimize sabr-ı cemîl ve yetkililere basiret diliyor, kanla beslenenlerin tuzaklarını başlarına geçirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.





Son olarak, herkesi duanın gücüne de sığınmaya davet ediyorum: “Allahım, birliğimizi sağla, aramızı te’lif buyur, bizi vifak ve ittifaka muvaffak kıl. Hidayet ve ıslahını murat buyurduğun insanları ıslah eyle, kalb ve kafalarına salah ver. Şayet düşmanlık yapanlar arasında ıslahını murat buyurmadığın ve kendileri hesabına ıslah istemeyen kimseler varsa, onların da oyunlarını boz ve işlerini bitir.”





M. Fethullah Gülen