Samanyolu Haber /Gündem / HDP binaları saldırıların hedefi oldu /17 Aralık 2016 22:37

HDP binaları saldırıların hedefi oldu

HDP Beylikdüzü İlçe binasında patlama meydana geldi

SHABER3.COM


Bir alışveriş merkezinin 3. katında bulunan HDP İlçe Başkanlığı'na kapıyı kırıp giren 30-40 kişilik grup, eşyaları dağıtıp camları kırdı, ateşe vermek istedi. 

Bu sırada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler gruba müdahale ederek dışarı çıkardı. Grubun dışarı çıkmasının ardından ilçe merkezinde patlama meydana geldi. 

Ölen yada yaralananın olmadığı olayın içerideki tüpün patlaması sonucu meydana geldiği belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa söndürdü.

BAĞCILAR'DA HDP BİNASINA SALDIRI 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bağcılar İlçe Örgütü binası önünde toplanan bir grup, tekbir getirip slogan atmaya başladı. Grubun havai fişekle ateşe verdiği bina içinde kimsenin olmadığı öğrenildi. 

HDP Üsküdar ve Kartal binalarına da saldırı oldu. Her iki binanın da boş olması sebebiyle yaralanan olmadı 

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde de  HDP İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
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