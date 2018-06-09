Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi bu akşam MC EU TV'de /09 Haziran 2018 15:12

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi bu akşam MC EU TV'de

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin de iştirak ve rehberliğinde yapılan mukabele yayının sonuncusu bu akşam MC EU TV'de yayınlanacak...

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Fethullah Gülen Hocaefendi ile mukabelenin 4. ve son canlı yayını 9 Haziran  Cumartesi Amerika saatiyle 18.40'da, Avrupa saatiyle 9 Haziran Cumartesi'y i 10 Haziran  Pazar'a bağlayan gece 00.40'da ve Türkiye saatiyle 01.40'da MC TV'de  canlı ekrana gelecek. Bu özel yayın MC TV'nin yanında aynı zamanda MC TV'nin ios ve Android uygulamaları, Youtube ve sosyal medya hesaplarıyla Merih Fm ile ozgurherkul.org'dan da canlı olarak izlenebilecek.

ABD EST ile Cumartesi 06:40 PM
TR Saati ile  Pazar Gece 01:40 AM
EU Saati ile Pazar Gece 00:40 AM

http://ozgurherkul.org 
MC TV http://mceu.tv 
Merih FM
Periscope TV
YouTube aracılığıyla
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