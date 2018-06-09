Samanyolu Haber /Gündem / Kucağında bebeği ile anneyi gözaltına alındı.... /09 Haziran 2018 15:05

Kucağında bebeği ile anneyi gözaltına alındı....

İstanbul'da KHK ile kapatılan 5 derneğe Hizmet Hareketine yönelik kitlesel kırım kapsamında operasyon düzenlendi, 64 kişi hakkında gözaltı kararı var

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Polis soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ‘Zühal İş ve Kadın Derneği’, ‘Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği’, ‘Mehtap Genç Akademi Derneği’, ‘Boğaziçi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği’ ve ‘Aktif Marmara Eğitimciler Derneği’nde görevli toplam 64 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne getirilirken, 39 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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