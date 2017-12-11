Ferrari ile takla atan Burak Yılmaz zor durumda



İstanbul kaza yapan Trabzonspor'lu Burak Yılmaz'ın önceki akşam Sarıyer Polis Merkezi'ne giderek ifade verdiği belirtildi.





Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün kaza yerini terk etmekten 206 TL ceza kestiği Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz ifadesinde, "Seyir halindeyken araç bir anda aşırı hızlandı, aracın kontrolünü kaybettim. Araç savruldu takla attı. Daha sonra çarparak durdu. Araçtan indiğimde bir cipe çarptığımı gördüm" dediği belirtildi.

Burak Yılmaz'ın olay yerinden ayrılmasıyla ilgili olarak, bu tür bir durumda karakola giderek ifade vermesi gerektiğini bilmediği için karakola gitmediğini söylediği belirtildi.