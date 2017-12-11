Reina saldırganı susma hakkını kullandı, avukatı mahkeme başkanıyla tartıştı

Reina saldırısına ilişkin Masharipov ve eşinin de aralarında bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından güvenlik gerekçesiyle, Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda başladı.

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan 90 sayfalık iddianamede 51'i tutuklu 57 şüpheli yer aldı. İddianamede saldırıda 39 kişinin öldüğü 79 kişinin ise yaralandığı kaydedilirken, aralarında Reina işletmecisi Mehmet Koçarslan'ın da bulunduğu 121 kişi ve bir işletme 'mağdur müşteki' olarak yer alıyor.





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