Reina saldırganı susma hakkını kullandı, avukatı mahkeme başkanıyla tartıştı

Reina saldırısına ilişkin Masharipov ve eşinin de aralarında bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından güvenlik gerekçesiyle, Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda başladı.
Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan 90 sayfalık iddianamede 51'i tutuklu 57 şüpheli yer aldı. İddianamede saldırıda 39 kişinin öldüğü 79 kişinin ise yaralandığı kaydedilirken, aralarında Reina işletmecisi Mehmet Koçarslan'ın da bulunduğu 121 kişi ve bir işletme 'mağdur müşteki' olarak yer alıyor.
40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 2 BİN 397 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İddianamede, saldırgan Abdülgadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.
Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ile katliamın planlama aşamasında yer alan İlyas Mamaşaripov, Ali Jameel Mohammed Mohammed ile saldırgan ile benzer potansiyeli bulunduğu belirtilen Abdurrauf Sert'in de, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması" suçlarından 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer 52 sanık hakkında ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
'TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME KASTIYLA 39 KİŞİYİ ÖLDÜRMDÜ'
İddianamede olay günü şu şekilde özetleniyor: "Yılbaşı günü Zeytinburnu'nda ticari taksi ile Beşiktaş'ta bulunan Reina isimli eğlence mekanına gelen DEAŞ Terör örgütü mensubu Ebu Muhammed El Horasani kod ismini kullanan şüpheli Abdulkadir Masharipov, DEAŞ terör örgütünün talimatı doğrultusunda saat 01.15 sıralarında AK-47 Kalasnikof marka otomatik tüfekle, Reina'nın kapısında bulunan kişilere de ateş açarak içeriye girmiş, burada polis memuru Burak Yıldız'ı şehit etmiş, Reina'da yılbaşı kutlaması yaparak eğlenen insanların üzerine otomatik tüfekle tasarlayarak öldürme kastıyla ateş ederek 39 kişiyi öldürmüş, 79 kişiyi de yaralamıştır."
İddianamede saldırgan Abdulkadir Masharipov'un, çıkan kargaşadan yararlanarak ticari taksi ile eylem sonrası olay yerinden ayrıldığı belirtilerek, yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalara yer veriliyor. Buna göre, 2 bin polisin, MİT Bölge Başkanlığı'nın verdiği destekle saldırganın bulunması için harakete geçildiği kaydediliyor. Saldırganın kaçış güzergahı ve eylem birliği içinde olduğu DEAŞ terör örgütü mensuplarının incelenmeye alındığı ve bu doğrultuda 7 bin 200 saatlik kamera görüntülerinin izlendiği ifade ediliyor.
TEHLİKELİ GÖRÜLEN 642 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ
Bu konuda vatandaşlardan da 2 bin 142 ihbar geldiği, IŞİD'in 'Madafa' evleri olarak tabir ettiği ve örgütsel amaçları doğrultusunda kullandığı, YTS'lerin (Yabancı Terörüst Savaşçı) barındırıldığı 152 adrese operasyonlar yapıldığı belirtiliyor. Yine yürütülen bu operasyonlar kapsamında 642 yabancı uyruklu şahısın kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınırdışı edildiği de anlatılıyor. Masharipov'un da yapılan bu çalışmalar sonucu Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandığı ifade ediliyor.
İddianamede Reina katliamı talimatının Suriye de çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren, üst düzey IŞİD terör örgütü mensubu Ebu Cihad kod isimli İslam Atabıev tarafından Masharipov'a verildiğinin tespit edildiği kaydediliyor. Atabıev'in örgütün Rusça yayın yapan medya yayın organının başında bulunduğu ve Ebu Cihad El Şişani ve Ebu Cihad El Karaçayi kod isimlerini kullandığı anlatılıyor.