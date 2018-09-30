Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'ye Rize şoku: 3-0 /30 Eylül 2018 21:09

Fenerbahçe'ye Rize şoku: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

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Maçın ilk tehlikeli atağı 5. dakikada yaşandı. Kazanılan faul atışında ceza sahası dışı sağ çaprazında Boldrin'in şutunda, top yandan auta çıktı.

16. dakikada ev sahibi ekipte Boldrin'in sağ kanattan plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in kontrolünde üstten auta çıktı.

21. dakikada kazanılan faul atışında Benzia'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Reyes'in kafa şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Fenerbahçe, Ayew ile gole yaklaştı. Jailson'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada meşin yuvarlağa Ayew ön direkte vurdu. Yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

30. dakikada ev sahibi ekip aradığı golü buldu. Sol taraftan Mehmet Uslu'nun ceza sahası içerisine ortasında arka direkte iyi yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

35. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Samudio'nun uzun pasında defansın arkasına sarkan Umar'ın ceza sahası ön çizgisinde bekletmeden vuruşunda top kaleci Harun Tekin'in üzerinden filelere gitti: 2-0

41. dakikada Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ağlarını 3. kez havalandırdı. Kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Boldrin'in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Harun Tekin'in solundan filelere gitti: 3-0

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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