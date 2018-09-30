Almanya'dan Türkiye'ye ağır zırhlı araç ve çelik ihracatı durduruldu

Erdoğan'ın Almanya gezisinin ardından iki devlet arasında, özellikle silah sanayi alanında yeni gelişmeler yaşanıyor.







'ÇOK ACİL İŞLER DIŞINDA' ZIRHLI ARAÇ VE HAMMADDESİ İHRACATI DURDURULDU'





Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye 138 kez ve 34,2 milyon euroluk silah ihracatı yapan Almanya, Türkiye'ye ağır zırhlı araç ve zırhlı araçlarda kullanılacak çelik ihracatını 'çok acil işler' dışında durdurdu.





Türkiye özellikle Almanya'dan aldığı Leopar 2 tanklarının yenilenmesi, tamiri ya da yedek parçaları için Almanya'dan zırh veya türevlerini alıyor. Alman hükümetinin bu yılın mart ayından sonra sadece 916 bin euroluk parça ya da zırha izin verdiği öğrenildi.





Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Yeşiller Partisi Milletvekili Omid Nouripour'un soru öngergesine cevap veren Almanya Maliye Bakanlığı, 2016'da Türkiye'nin 213 kez silah ve parça alım talebine olumlu yanıt verdiklerini açıkladı.





GEREKÇE, 'SURİYE'DE YPG VE PYD'YE KARŞI BAŞLATILAN OPERASYONLAR'





Bu yıl 1 Ocak-13 Mart arasında 34 talebe olumlu yanıt verildiği, bunun karşılığında 9.7 milyon euro alındığı belirtildi.

Ancak, Türkiye'nin Suriye'de PYD/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlardan sonra Türkiye'nin taleplerinden sadece 16'sına olumlu yanıt verildiği, bunun da toplam değerinin 916 bin euro olduğu açıklandı.





Bu açıklama ile birlikte Türkiye'nin Suriye'de başlattığı PYD ve YPG'yi hedef alarak başlattığı askeri operasyonlar nedeniyle silah satışlarının durdurulduğu resmi bir ağızdan ilk kez açıklanmış oldu.





TSK’nın operasyonlarda zarar gören bir çok tankının bu nedenle tamir edilemediği belirtiliyor.