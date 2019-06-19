Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'ye İngilizlerden kötü haber /19 Haziran 2019 22:52

Fenerbahçe'ye İngilizlerden kötü haber

Adı Fenerbahçe ile bir süredir anılan Juan Mata, kulübü Manchester United ile yeni sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

SHABER3.COM

Adı Fenerbahçe ile bir süredir anılan Juan Mata, kulübü Manchester United ile yeni sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

Manchester United ile sözleşmesi bitmesine rağmen, İngiliz kulübünde kalmak isteyen 31 yaşındaki İspanyol futbolcu, menajerleri aracılığıyla yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

Takımıyla sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan İspanyol futbolcu Juan Mata, yeni sezon için sabırsızlandığını belirterek, "Beş yıldır Manchester United'da forma giyiyorum ve evimde olmaya devam edeceğim. Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmaya devam edecek olduğum için de mutluyum ve yeni sezon için sabırsızlanıyorum" dedi.

İngiliz kulübü Manchester United'a, 37 milyon Sterlin karşılığında, Ocak 2014'te transfer olan Mata, o dönemde kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu unvanını almıştı.

United ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Mata, 218 maçta 45 kez fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekip ile 32 maça çıkan İspanyol orta saha, 6 gol atarken 4 asist üretmişti.
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