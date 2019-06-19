Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'nun mitinginde AKP'li grup CHP'lilere saldırmaya çalıştı /19 Haziran 2019 22:38

İmamoğlu'nun mitinginde AKP'li grup CHP'lilere saldırmaya çalıştı

İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ümraniye'deki mitingininde, AKP'li bir grup, CHP'li gruba saldırmaya çalıştı. Yaşanan arbede sonrası polis olaya müdahale etti ve grubu uzaklaştırdı.

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Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu sabah Bahçelievler’de başlatıp, Şişli, Üsküdar ve Sancaktepe’de sürdürdüğü seçim çalışmalarını akşam saatlerinde Ümraniye’ye taşıdı. İmamoğlu, seçim otobüsüyle ilçede seçim turu atarak halkla selamlaştı. Ümraniyeliler, yol boyu İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Zaman zaman otobüsün önünü kesen vatandaşlar, İmamoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi. Seçim turunu tamamlayan İmamoğlu, Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde halkla buluştu.

MİTİNGİN ARDINDAN ÇİRKİN SALDIRI GİRİŞİMİ

İmamoğlu'nun kitlesel mitinginin ardından AKP'li bir grup, CHP'lilere saldırmaya çalıştı. CHP'li bir grup genç barikat kurarak saldırıya engel oldu. Yaşanan arbede sonrası polis olaya müdahale etti ve grubu uzaklaştırdı.Yaşanan olay cep telefonu kameralarına yansıdı.
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