Samanyolu Haber /Gündem / Fenerbahçe'den Kütahyalı'ya "MİT dosyası" cevabı /05 Ocak 2017 16:16

Fenerbahçe'den Kütahyalı'ya "MİT dosyası" cevabı

Fenerbahçe Kulübü, Beyaz Futbol programı yorumcularından Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'den Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

İşte Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklama;

23 Ekim 2016 Pazar günü Beyaz TV ekranlarında yayınlanan “Beyaz Futbol” isimli programda, Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs, elinde MİT logolu bir dosyayı işaret ederek bir takım ithamlarda bulunmuştur.

Konuyla ilgili kulübümüzün MİT’e yapmış olduğu resmi başvuru sonucunda, ilgili kurumun kayıtlarında, söz konu şahsın iddia ettiği konularla ilgili bir bilginin bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Bu şekilde, adı geçen şahsın nüfuz ticareti yaptığı hususu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Kamuoyuna daha önce bildirdiğimiz şekilde, kulübümüze ve yöneticilerimize iftira atan bahse konu şahısla ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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