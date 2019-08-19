Fenerbahçe, fiyasko sezondan sonra ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe, dört farklı skorla Gazişehir'i mağlup ederse dört yıllık aranın ardından ilk defa bir haftayı lider olarak bitirecek.Şükrü Saracoğlu stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.





Mücadele beIN Sport 1'den naklen yayınlanacak.





İki takımda ilk 11'ler şöyle:





Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Kruse, Muriqi





Gazişehir Gaziantep: Günay, Olkowski, Kana Biyik-Tosca, Morais, Jefferson, Segbefia, Pawlowski, Gökhan, Güray, Muğdat