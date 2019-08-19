Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, fiyasko sezondan sonra ilk maçına çıkıyor /19 Ağustos 2019 19:32

Fenerbahçe, fiyasko sezondan sonra ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe, yeni sezonu Gazişehir Gaziantep maçıyla açıyor.Geçtiğimiz yıl tam anlamıyla fiyasko bir sezon geçiren ve ligi 6. sırada bitiren sarı-lacivertliler, iyi bir başlangıç yapıp sezon sonunda hem şampiyonluğu hem de taraftarla arasındaki buzları eritmeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe, dört farklı skorla Gazişehir'i mağlup ederse dört yıllık aranın ardından ilk defa bir haftayı lider olarak bitirecek.Şükrü Saracoğlu stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. 

Mücadele beIN Sport 1'den naklen yayınlanacak.

İki takımda ilk 11'ler şöyle:

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Kruse, Muriqi

Gazişehir Gaziantep: Günay, Olkowski, Kana Biyik-Tosca, Morais, Jefferson, Segbefia, Pawlowski, Gökhan, Güray, Muğdat
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