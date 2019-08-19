[FLAŞ] Ankara'da da eylemcilere gözaltı

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasını protesto etmek için Ankara’da, Sakarya Caddesi’nde toplananlara polis engel oldu. HDP Ankara İl Örgütü’nün çağrısıyla yapılmak istenen basın açıklamasına izin vermeyen polis toplananları kalkanlarla alandan uzaklaştırdı. Ara sokaklarda da devam eden polisin müdahalesi sırasında kayyımları protesto edenler yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.







‘BUNU DA GÖZALTINA AL’





Sakarya Caddesi’nin ardından polis Bayındır Sokak ve Mithatpaşa istikametinde bulunan eylemcileri de gözaltına aldı. Trafiğin işlediği sırada polis eylemcileri işaret ederek, “Bunu da gözaltına al” dedi. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de polisin kalkanlı müdahalesinden etkilendi.