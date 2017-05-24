Fehmi Koru-Sözcü arasındaki atışma iğrenç bir hal aldı





Ertuğrul Akbay, köşe yazısında Koru'nun ifadesinin yalan olduğunu belirtirken 1996 yılında Brüksel'de Fehmi Koru ile yaşadıkları bir olayı anlattı.





Fehmi Koru'nun Brüksel'de alkol alarak gayri ahlaki tavırlar sergilediğini yazan Akbay, Koru'nun yurtdışında içki içtiğini gördüğünü söylediği iddiasında Koru'nun bunu gayet normal karşıladığını öne sürdü. Akbay yazısında o gece, ileriki saatlerde beraber gece kulübüne gittikleri kadınlardan birinin Fehmi Koru'ya tokat atmak zorunda kaldığını, şahsın sergilediği tavırlardan dolayı ağlayarak mekanı terk ettiğini yazan Akbay kendi ifadesiyle 'güzel başlayan gecenin rezaletle bittiğini' savundu.