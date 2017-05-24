Samanyolu Haber /Gündem / Fehmi Koru-Sözcü arasındaki atışma iğrenç bir hal aldı /24 Mayıs 2017 15:49

Fehmi Koru-Sözcü arasındaki atışma iğrenç bir hal aldı

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'a ilişkin, ''Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay bana 'Burak İsviçre’de cemaate ait bir evde yetişti dedi" şeklinde ifade veren Fehmi Koru'ya Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay'dan cevap geldi.

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Eski arkadaşı Fehmi Koru ile ilgili özel hayatıyla ilgili bir dizi iddiayı yazan Ertuğrul Akbay Sözcü gazetesine ağır bir yazı kaleme aldı

Ertuğrul Akbay, köşe yazısında Koru'nun ifadesinin yalan olduğunu belirtirken 1996 yılında Brüksel'de Fehmi Koru ile yaşadıkları bir olayı anlattı.

Fehmi Koru'nun Brüksel'de alkol alarak gayri ahlaki tavırlar sergilediğini yazan Akbay, Koru'nun yurtdışında içki içtiğini gördüğünü söylediği iddiasında Koru'nun bunu gayet normal karşıladığını öne sürdü. Akbay yazısında o gece, ileriki saatlerde beraber gece kulübüne gittikleri kadınlardan birinin Fehmi Koru'ya tokat atmak zorunda kaldığını, şahsın sergilediği tavırlardan dolayı ağlayarak mekanı terk ettiğini yazan Akbay kendi ifadesiyle 'güzel başlayan gecenin rezaletle bittiğini' savundu.
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