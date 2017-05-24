Samanyolu Haber /Gündem / İfadeye değil iftara /24 Mayıs 2017 16:41

İfadeye değil iftara

15 Temmuz sonrasında TBMM çatısı altında kurulan komisyon, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı'nın da tanıklığına başvurulması konusunda muhalefet vekilleri ısrar etmiş, ancak ne Akar, ne de Fidan Komisyon'a gelip ifade vermemişti.

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Hulusi Akar TBMM’ye ifade için gelmedi, iftara gelecek…

15 Temmuz sonrasında TBMM çatısı altında kurulan komisyon, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı’nın da tanıklığına başvurulması konusunda muhalefet vekilleri ısrar etmiş, ancak ne Akar, ne de Fidan Komisyon’a gelip ifade vermemişti.

TBMM’de, 15 Temmuz darbesini araştırmak için kurulan komisyona ifadeye gelmeyen Akar’ın, önümüzdeki ay TBMM’de yapılacak iftara katılacağı açıklandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerinin tümüne gönderdiği iftar davetiyesinde, 14 Haziran tarihinde düzenlenecek iftara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın dışında, Genelkurmay Başkanı Akar’ın da katılacağını açıkladı.
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