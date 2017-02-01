FED'ten beklenen faiz kararı

Amerika Merkez Bankası'nın açıklamasında, iş yatırımının "yumuşak" kaldığının altı çizilirken, yakın dönemli risk görünümünün "genel olarak dengeli" olduğu tekrar edildi.





Açıklamaya göre; ABD'de tüketici harcamaları ılımlı bir şekilde artmaya devam etti. Ayrıca; enflasyonun geçtiğimiz çeyreklerde artmasına rağmen hala yüzde 2 hedefinin altında olduğu ve piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin düşük seyrettiği ifade edildi. Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ise orta vadede ulaşılacağı öngörülürken bu hedefe ulaşılana kadar genişlemeci para politikasının sürdürüleceği kaydedildi. Öte yandan Fed, iskonto oranını da yüzde 1.25 oranında sabit tuttu.





DOLAR FED KARARI SONRASI NE TEPKİ VERDİ?





Döviz kurları Fed’in faiz kararına tepki vermedi. Fed’in faiz kararı öncesi 3.7685 seviyesinde olan dolar/TL, karar sonrası 3.7659 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise karar öncesi 4.0555 seviyesinden işlem görürken; karar sonrası 4.0535 seviyesinde hareket etti.