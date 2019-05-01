Samanyolu Haber /Ekonomi / FED yeni faiz kararını açıkladı... /01 Mayıs 2019 21:31

FED yeni faiz kararını açıkladı...

ABD Merkez Bankası Fed kritik faiz kararını duyurdu. Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 2.50 seviyesinde tuttu.

SHABER3.COM

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Washington'daki iki günlük politika toplantısının ardından politika faizinde değişikliğe gitmedi.

ABD Başkanı Donald Trump Salı günü Twitter üzerinden paylaştığı bir iletide, "Eğer faizleri bir miktar indirirsek, örneğin bir puan, ve biraz parasal genişlemeye gidersek ekonomi hızla yükselir." diyerek Fed'e faiz indirimi çağrısında bulunmuştu.

Fed, Mart toplantısında politika faizini beklendiği gibi yüzde 2.25 - 2.50 aralığında sabit tutmuştu. Fed bu yıl içerisinde faiz arttırmayacağını ve bilanço küçültmeyi Eylül ayında bitireceğini açıklamıştı.

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