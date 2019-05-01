Bahçeli'den YSK'ya İstanbul Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK’nın yarın vermesi beklenen İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi ilgili kararı için, “Karar ‘vicdana uygunsa’ saygı duyarız” şeklinde konuştu.







“Başka ittifak arayışlarına ihtiyaç yok” diyen Bahçeli, İstanbul seçiminin iptal edilmesinin ‘milli’ beklenti olduğunu söyledi. Bahçeli şöyle konuştu: “Kaldı ki itiraza esas teşkil eden gerekçe ve deliller başka bir çıkış yolu göstermemektedir. MHP, YSK’nin alacağı karara maşeri vicdana uygun olması kaydıyla elbette saygı gösterecektir.”





MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin geride kaldığını ancak, siyasi tartışmaların devam ettiğini belirtti. Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki sis perdesi, şaibe örtüsü ve şüphe örgüsünün henüz kaldırılamadığını kaydetti. Yüksek Seçim Kurulu’nun(YSK) vereceği kesin kararının uzadıkça spekülasyonların çoğaldığını, karşılıklı atışma ve anlaşmazlıkların çığırından çıktığını kaydeden Bahçeli, şöyle dedi:





“Önüne gelen ahkam kesmekte, İstanbul seçimleri üzerinde aslı astarı olmayan görüş beyan etmektedir. Artık söz ve yetki YSK’nın. Bunu bilmek, çıkacak karar ne olursa olsun riayet etmek asıldır. Türkiye’nin önündeki en öncelikli mesele İstanbul çerçevesinde sandık yolsuzluğunun tespiti ve bunun kanuni süreler içinde de telafisidir. Bu itibarla YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle birlikte Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimlerindeki haklı ve meşru itirazları en doğru, en isabetli, en hukuka uygun şekilde değerlendirmesi milli bir beklentidir. Türkiye’nin önü açılmalı, adalet muhakkak yerini bulmalıdır. MHP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesinden yanadır. Bu konudaki tutarlı ve samimi çağrılarımız bilinmektedir. Kaldı ki itiraza esas teşkil eden gerekçe ve deliller başka bir çıkış yolu göstermemektedir. MHP, YSK’nın alacağı karara maşeri vicdana uygun olması kaydıyla elbette saygı gösterecektir.”





CHP’YE ÇUBUK MESAJI: ÇIRPINIŞLARI BEYHUDEDİR





Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk’ta şehit cenazesinde yapılan saldırıyı istismar etmeyi amaçlayanların tarihi bir hatanın içinde olduğunu söyledi. Bahçeli, “CHP-İP-HDP ortaklığı milli hassasiyetleri alenen kaşımakta, kirli sicillerini kapatmak için çırpınmaktadır. Fakat çırpınışları beyhudedir. Aziz şehitlerimizin kanlarını döken, milletimizi acıya ve yasa boğan bölücü teröristlerle içli dışlı olanların maskeleri düşmüş, zehirli niyetleri deşifre olmuştur. Tam da böyle bir zaman aralığında, siyasette yeni arayışlar görülmekte, sözde manifestolar yayımlanmakta, yeni hükümet sistemi doğrudan doğruya hedef alınmaktadır. Milli vicdanda hiçbir karşılığı olmayan siyaset eskilerinin muhasım odakların dikkatini çekme gayretleri, Türkiye düşmanı yabancı dostlarının tavsiye ve tembihleriyle hareketlenmeleri bayağı bir operasyonun tezahürüne delalettir. Zillet İttifakı’nın yedeğindeki bu şahsiyetlerin siyasi sorumluluk üstlendikleri dönemlerde hangi musibet ve melanetlere kucak açtıkları milli hafızalarda hala canlıdır” dedi.





‘MHP MİLLİ BEKANIN VARLIĞINA BAŞ KOYMUŞTUR’





Bahçeli, Cumhur İttifakı’na yönelik bilinçli ve organize saldırıların varlığının gizlenemez düzeye ulaştığını ileri sürdü. MHP ile AK Parti arasında soğukluk veya mesafe varmış gibi iddialarda bulunanların mayasının bozuk, mizacının bulanık, maksadının belalı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:





“MHP’nin temel tercihi Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. Cumhur İttifakı manşetlerle kurulmamıştır. Cumhur İttifakı, çürük ve kiralık aydınların telkinleriyle var olmamıştır. Cumhur İttifakı, Türkiye karşıtlarının tesiriyle de hayat bulmamıştır. 15 Temmuz gecesi yeşeren, 7 Ağustos Yenikapı’da yükselen, 16 Nisan halk oylamasında hedefleri çizilen, 24 Haziran seçimlerinde birlikteliğini perçinleyen, 31 Mart seçimlerinden de güçlenerek çıkan Cumhur İttifakı, Türkiye’yi geleceğe taşımalıdır. Bizim temel tercihimiz, milli ve stratejik hedefimiz budur. Başka ittifak arayışlarına kuşkusuz ihtiyaç yoktur. Kaldı ki buna gerek de olmayacaktır. Türk milletinin tamamını kucaklamak ikamesi ve ihmali olmayan haslet ve amacımızdır. Bize göre herkes eşittir, Türkiye’dir. 31 Mart seçimleri öncesi ‘Kürdistan’da kazanacağız, batıda AK Parti ile MHP’ye kaybettireceğiz’ diyen bölücülerle ‘Türkiye İttifakı’ nasıl sağlanacaktır? Coğrafi ve bölgesel düzeyde ittifak arayışlarının sonu bize göre mahsurlu, tehlikelerle doludur. Cumhur İttifakı, ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaya ve muvaffakiyetle pekişmiş bir istikbale milli şuur ve kaynaşma kültürüyle taşımaya hem namzet hem de buna hazırdır. Dürüst, düzgün ve mert bir milli ittifakın önünde hiçbir mihrak duramayacaktır.”





‘KOMPLOLAR İTTİFAKIMIZ KARŞISINDA İŞLEMEYECEKTİR’





Türkiye’de cumhurun ittifak ruhunu önce yargılayıp, sonra da dinamitlemenin milli birliğe düşmanlık, Türkiye’ye kötülük olduğunu savunan Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti:





“Şunu herkes bilmelidir ki, Cumhur İttifakı dağılmadan hiçbir haine fırsat verilmeyecek, Türkiye baskılara teslim olmayacaktır. Cumhur İttifakı uyanan tarihin sesi, dirilen coğrafyanın mesajı, Türk asırlarının zafer nişanesidir. Komplolar ittifakımız karşısında işlemeyecektir. Kumpaslar ittifakımıza çarpıp, dağılacaktır. MHP ile AK Parti siyasi hesaplarla değil, çıkara dayalı değil, seçimlere ayarlı değil, beka ve istiklal arzusuyla bir araya gelmiştir. Bizim inancımızın ve irademizin çerçevesi bu şekilde belirginleşmiştir. İki parti arasına fitne sokmak için 31 Mart’tan alınan sonuçları ve oy oranlarını kılıf yapanların milli mensubiyetleri arızalı olduğu gibi maksatları da karanlık ve kuşkuludur. 29 Nisan sendromunu canlı tutup partimizden açıklama geleceğini söyleyen, ittifakın biteceğini ifade eden akıl ve ahlak fukaraları bir kez daha duvara toslamışlardır. Bunlar izansız, insafsız, iradesiz, ikircikli ve ikiyüzlüdür. Karar ve kanaatimiz odur ki, Cumhur İttifakı’na özenle ve önemle sahip çıkılmalıdır. Cumhur İttifakı sadece MHP ve AK Parti’nin ortaklığı değil, Türk milletinin takdiri, tercihi, tebriki, ümit ve ufuk bayrağıdır. Bu ittifakın mimarı esasen 82 milyon Türk vatandaşıdır. Cumhur İttifakı da Türkiye’dir.”





CHP’DEN SERT AÇIKLAMA





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin YSK’ya yönelik tehdit gibi sözlerine CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç’tan tepki geldi. Koç tepkisinde, “Aday bile çıkartmadığı İstanbul seçiminin YSK’ya adeta talimat vererek iptalini istiyor” ifadelerini kullandı.





Haluk Koç’un açıklamasının tamamı şu şekilde:





“Beka beka diye bağıran bir siyasi parti başkanı, aday bile çıkartmadığı İstanbul seçiminin YSK’ya adeta talimat vererek iptalini istiyor. Hukuk önemli değil, ihtiyaca binaen yenilenmeli diyor. DİKKAT; Demokratik süreç meşruiyet dışına çekilmek isteniyor. BAŞARAMAYACAKSINIZ!”





İYİ PARTİ’DEN ‘YSK’YA GÜVENMİYORUZ’ AÇIKLAMASI





İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada AKP’li Balıkesir Belediye Başkanı ile poz veren YSK Başkanı Sadi Güven’i eleştirdi. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, YSK’nin içinden AKP’ye tavsiye veren kişiler olduğunu yazdı.





İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Türkkan, Balıkesir’in AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanında AKP’nin Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir ile birlikte YSK Başkanı Sadi Güven’i ziyaret ederek poz vermesine tepki gösterdi. Türkkan, “YSK verdiği nihai kararla bir üst merci olmayan son kurul. Netice itibarıyla bütün toplumun kararlarına sonuna kadar inanması gereken bir kurumdur. YSK’nin topluma bu inancı vermiyor” diye konuştu.





Türkkan, YSK Başkanı Sadi Güven’in AKP’lilerle verdiği pozu hatırlatarak şunları söyledi: “Bizim itiraz ettiğimiz ama itirazımızın asla değerlendirilmediği Balıkesir seçimlerinin kazananı, böyle kritik bir süreçte, YSK üzerinde böyle şüphelerin olduğu bir süreçte, Belediye Başkanı, yanında il başkanı ve partililerle beraber YSK’ya gidiyor hep beraber fotoğraf çekiniyorlar.”