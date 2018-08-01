FED beklenen kararını açıkladı





Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Amerika Merkez Bankası (Fed) faizleri değiştirmeyerek yüzde 1.75 – 2.00 bandında tuttu ve ABD büyümesinin güçlü seyrettiğini açıkladı.





Karar 8-0 oy birliğiyle çıkarken eylül toplantısında politika faizine yönelik artış sinyali verildi ve kademeli artışın devam edeceği belirtildi.





FOMC toplantısının ardından ekonomideki güçlü büyüme, düşük işsizlik nedeniyle faizlerdeki kademeli artış yaklaşımının mevcut şekilde devam etmesine yönelik açıklamalar geldi. Fed, uzun vadeli enflasyon beklentisinin az değiştiğini söyledi.





İş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği belirtilirken, istihdamda kazanımların arttığını ve ekonomik görünümdeki risklerin genel hatlarıyla dengelendiğini vurguladı. Açıklamada harcama ve yatırımlarda güçlü büyümeye dikkat çekildi.