Samanyolu Haber /Gündem / Hamile ve Bebekli kadınları tahliye etmeyen Hakimleri HSK'ya şikayet ettiler /01 Ağustos 2018 22:19

Hamile ve Bebekli kadınları tahliye etmeyen Hakimleri HSK'ya şikayet ettiler

İnsan hakları savunucusu ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, infaz kanununa rağmen hamile tutukluları tahliye etmeyen hakim ve tutukluluğa devam yönünde mütalaa veren savcıları HSK’ye şikayet etti.

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HDP Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanu’nda açık hükümler olmasına rağmen hamile tutukluları tahliye etmeyerek ve tutukluluğun devamı yönünde mütalaa vererek görevlerini kötüye kullandıklarını ayrıca hürriyeti tahdit suçunu işlediklerini belirttiği hakim ve savcıları Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kuruluna şikayet etti.


 
Gergerlioğlu’nun HSK’ye ilettiği dilekçede adı geçen hakim ve savcılar hakkında ceza soruşturması başlatılması ve gerekli tahkikatın yapılması istendi.

Gebze Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan tutuklu Elif Aydın ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan Merve Aydeniz Çokyılmaz’ın hamile olmalarına rağmen haklarında tutukluluğa devam kararı verildiğini belirten Gergerlioğlu, haklarında işlem yapılmasını istediği mahkeme başkanı, üye ve savcıların isimleri ile sicil numaralarına da yer verdi.
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