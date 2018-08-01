Hamile ve Bebekli kadınları tahliye etmeyen Hakimleri HSK'ya şikayet ettiler









HDP Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanu’nda açık hükümler olmasına rağmen hamile tutukluları tahliye etmeyerek ve tutukluluğun devamı yönünde mütalaa vererek görevlerini kötüye kullandıklarını ayrıca hürriyeti tahdit suçunu işlediklerini belirttiği hakim ve savcıları Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kuruluna şikayet etti.









Gergerlioğlu’nun HSK’ye ilettiği dilekçede adı geçen hakim ve savcılar hakkında ceza soruşturması başlatılması ve gerekli tahkikatın yapılması istendi.





Gebze Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan tutuklu Elif Aydın ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan Merve Aydeniz Çokyılmaz’ın hamile olmalarına rağmen haklarında tutukluluğa devam kararı verildiğini belirten Gergerlioğlu, haklarında işlem yapılmasını istediği mahkeme başkanı, üye ve savcıların isimleri ile sicil numaralarına da yer verdi.