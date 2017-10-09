Samanyolu Haber /Gündem / 'Fazla uzatma' demiş /09 Ekim 2017 08:50

'Fazla uzatma' demiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, istifası istenen belediye başkanları arasında adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e “Bu işi fazla uzatma” dediği öne sürüldü.

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Gökçek, geçen günlerde ‘Ak Saray’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü. İstifa haberlerinin hemen ardından yapılan bu görüşme dikkati çekmişti.

Gökçek ise Erdoğan’a müze projesi anlattığını duyurmuştu.

‘Bu işi fazla uzatma’

Hürriyet’te yazan AKP'li kalem Abdulkadir Selvi, Erdoğan’ın değiştirilmesini istediği isimlerle seçime giderse kaybedeceğini bildiğini yazdı.

Erdoğan-Gökçek görüşmesine değinen Selvi, cumhurbaşkanının Gökçek’e görüşmede “Bu işi fazla uzatma” dediğinin, Melih Gökçek’in de buna karşılık “Benim bu şekilde çekilmem doğru olmaz” diyerek gelecek seçime kadar kalmak istediği aktardığının konuşulduğunu ifade etti:

Selvi yazısında devamla şunları kaydetti: “Erdoğan’ın ise Gökçek’e yaptığı hataları sıralayıp, Ankara’daki gerilemeye neşter vurulmadığı takdirde seçimlerin kaybedilme tehlikesini anlattığı söyleniyor. Erdoğan, değişim ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu anlatıyor ve Gökçek’in hukukunun korunacağını belirtiyor. Gökçek ayrılırken tekrar, ‘Bu işi fazla uzatma’ diyor. Görevden ayrılanlar için hiçbir taahhüt altına girilmiyor ama eğer Gökçek sorun çıkarmadan çekilmeyi başarırsa, onun için yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan başdanışmanlığı ve milletvekili adaylığı gibi seçenekler konuşuluyor. Hatta Gökçek’ten sonra iki model üzerinde duruluyor. 2019 seçimlerinde büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilebilecek yüksek profilli bir isim mi olsun, yoksa seçimlere kadar görev yapacak sadakati ön planda olan düşük profilli bir isim mi olsun şeklindeki seçenekler tartışılıyor.”
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