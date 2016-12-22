Fatma Şahin'e de yurtdışına çıkış yasağı mı?

OHAL süresince yurtdışına çıkmak isteyen belediye başkanları İçişleri Bakanlığı'ndan izin almak zorunda. Bu uygulama neticesinde Yılmaz Büyükerşen gibi Büyükşehir Belediye Başkanları yurtdışına çıkamazken bazı AKP'li belediye başkanları da yurtdışına gidemiyor. Cumhuriyet'ten Ayşe Yıldırım'ın CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un sözlerinden hareketle olayı gündeme getiren yazısının ilgili bölümü şöyle:





''Peki, hangi AKP’li belediyelere izin verilmedi? Kısa bir araştırma sadece Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın KKTC’ye gitmesine izin verilmediğini ortaya çıkarıyor. Bazı internet sitelerindeki kulis haberlerine göre de AKP’li bir büyükşehir belediye başkanı da yurtdışı için vize alamamış. Sözü edilen belediye başkanı o mu bilemem ama Torun, “Düşünün ki AKP’li Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’e bile izin vermemişler” diyor.









ŞAHİN: YASAK YOK





Fatma Şahin ise iddiaları reddederek yurtdışına çıkışıyla ilgili sorun yaşamadığını söyledi



