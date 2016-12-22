Samanyolu Haber /Gündem / Fatma Şahin'e de yurtdışına çıkış yasağı mı? /22 Aralık 2016 15:13

Fatma Şahin'e de yurtdışına çıkış yasağı mı?

AKP iktidarında bakanlık görevinde de bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yurtdışına çıkışına partisi tarafından izin verilmediği ileri sürüldü. Şahin iddiaları reddetti

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OHAL süresince yurtdışına çıkmak isteyen belediye başkanları İçişleri Bakanlığı'ndan izin almak zorunda. Bu uygulama neticesinde Yılmaz Büyükerşen gibi Büyükşehir Belediye Başkanları yurtdışına çıkamazken bazı AKP'li belediye başkanları da yurtdışına gidemiyor. Cumhuriyet'ten Ayşe Yıldırım'ın CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un sözlerinden hareketle olayı gündeme getiren yazısının ilgili bölümü şöyle:

''Peki, hangi AKP’li belediyelere izin verilmedi? Kısa bir araştırma sadece Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın KKTC’ye gitmesine izin verilmediğini ortaya çıkarıyor. Bazı internet sitelerindeki kulis haberlerine göre de AKP’li bir büyükşehir belediye başkanı da yurtdışı için vize alamamış. Sözü edilen belediye başkanı o mu bilemem ama Torun, “Düşünün ki AKP’li Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’e bile izin vermemişler” diyor. 


ŞAHİN: YASAK YOK

Fatma Şahin ise iddiaları reddederek yurtdışına çıkışıyla ilgili sorun yaşamadığını söyledi

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