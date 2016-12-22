Rize'de Atatürk heykeli yerine 15 Temmuz anıtı







Rize’de Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli vinçlerle yerinden söküldü.





Daha önce çay bardağı heykeli konulacak denilerek Atatürk heykeli Rize meydanından sökülmek istenmişti.





Ancak tepkiler üzerine geri adım atılmış ve heykelin yerinde kalmasına karar verilmişti.





Bu kez de Rize Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında yapılacak yenileme bahane gösterilerek Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli Rize’deki meydandan sökülerek valilik önündeki tören alanına taşındı.





Atatürk heykeli meydandan vinçlerle söküldü ve iş makineleriyle taşındı. Alana gelen Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ömer Toprak, "Bugün Rize için kara bir gündür" diyerek anıtın kaldırılmasına tepki gösterdi.





Valilik önündeki tören alanına taşınacak Atatürk heykelinin yerine 15 Temmuz Şehitler Anıtı konulacak.

