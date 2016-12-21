Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Tezcan'a üzüleceğimiz aklımıza gelmezdi /21 Aralık 2016 18:05

Fatih Tezcan'a üzüleceğimiz aklımıza gelmezdi

Rusya Büyükelçisi’nin öldürülmesinin ardından geçmişte Rus uçağının düşürülmesini savunan, Halep’le ilgili Rusya ve İran Büyükelçiliklerinin önüne protesto çağrısı yapan Fatih Tezcan art arda ibretlik mesajlar veriyor.

Yandaş Tezcan: AKP değil CHP olsa şu 100 bin kişi meydanlarda olurdu

Fatih Tezcan'a üzüleceğimiz aklımıza gelmezdi

Hükümete yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan "Suriye'ye sattık" sözleriyle dikkat çekmişti.

Tezcan bu defa Rus elçisinin öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamalarla gündemde. 

Rus uçağının düşürülmesinden sonra “Yeniden Osmanlı dedik millet %49.5 verdi. Rus uçağı düşürüyoruz. Yeniden Osmanlı olsak millet %70 verse Tel Aviv üstünde zeplinle gezeriz” diye tweet atan Tezcan Rus Büyükelçisinin öldürülmesinden sonra ise şunu yazdı:

 “Rus uçağını kim vurduysa Rus Büyükelçiyi de o vurdurmuştur.”



Tezcan’ın büyük çarkı sosyal medyada alay konusu oldu. 

Bu iki paylaşım görsel haline getirildi ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Fatih Tezcan bugün attığı tweet bir siyasal İslamcının hazin sonu gibiydi: 

“Şu çalışmayı kim yaptıysa eline sağlık. Müstehak bize. Neden müstehak, o da şimdilik bize kalsın. Dersimizi aldık. Eyvallah” 

<< Önceki Haber Fatih Tezcan'a üzüleceğimiz aklımıza gelmezdi Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:14:17