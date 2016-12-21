Fatih Tezcan'a üzüleceğimiz aklımıza gelmezdi







Hükümete yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan "Suriye'ye sattık" sözleriyle dikkat çekmişti.





Tezcan bu defa Rus elçisinin öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamalarla gündemde.





Rus uçağının düşürülmesinden sonra “Yeniden Osmanlı dedik millet %49.5 verdi. Rus uçağı düşürüyoruz. Yeniden Osmanlı olsak millet %70 verse Tel Aviv üstünde zeplinle gezeriz” diye tweet atan Tezcan Rus Büyükelçisinin öldürülmesinden sonra ise şunu yazdı:





“Rus uçağını kim vurduysa Rus Büyükelçiyi de o vurdurmuştur.”













Tezcan’ın büyük çarkı sosyal medyada alay konusu oldu.





Bu iki paylaşım görsel haline getirildi ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.







Fatih Tezcan bugün attığı tweet bir siyasal İslamcının hazin sonu gibiydi:





“Şu çalışmayı kim yaptıysa eline sağlık. Müstehak bize. Neden müstehak, o da şimdilik bize kalsın. Dersimizi aldık. Eyvallah”



