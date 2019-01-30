Fatih Portakal emekli oldu









Portakal emekliliğini twitter hesabından esprili bir şekilde duyurdu. Portakal, "E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan. Gelmesini bildiğin gibi gitmesini bilmek de önemli! Tekaütlüğüm hayırlı olsun..." diye duyurdu.