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Fatih Portakal emekli oldu
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Fatih Portakal emekli oldu
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30 Ocak 2019 11:42
Fatih Portakal emekli oldu
Gazeteci ve FOX Anahaber sunucusu Fatih Portakal emekli oldu.
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Portakal emekliliğini twitter hesabından esprili bir şekilde duyurdu. Portakal, "E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan. Gelmesini bildiğin gibi gitmesini bilmek de önemli! Tekaütlüğüm hayırlı olsun..." diye duyurdu.
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