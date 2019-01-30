Marmaray’ın Ayrılık Çeşmesi İstasyonu, Söğütlüçeşme-Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme Banliyö hatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında yürütülen entegrasyon çalışmaları kapsamında 21 Ocak tarihinden beri kapalı. Bir buçuk ay daha kapalı olacağı belirtilen hattın yerel seçimler öncesi açılması planlanıyor. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Ulaştırma ve Alt Yapı Başkanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, hat kapanmadan önce yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2018’de seferlerin başlayacağını duyurmuştu. Ancak hat planlanan tarihte açılmadı.









‘ANKARA’DAKİ KAZA GERİ ADIM ATTIRDI…’





Bu gecikmenin nedeni olaraksa Ankara’da 13 Aralık 2018 tarihinde yaşanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazası gösteriliyor. Kazada sefer halindeki YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz tren çarpışmış ve 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmişti. Tren kazasının ardından sinyalizasyon sisteminin bulunmaması tartışma konusu oldu.





Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre; BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş, Marmaray seferlerinin 31 Aralık’ta açılmamasının nedeninin de bu kazayla ilgili olduğunu, entegrasyon çalışmalarında sinyalizasyon yapılmadığını ve bakanlığın da sinyalizasyon olmadan hattı açmayı göze alamadığını söyledi.





Bektaş, sinyalizasyon yapılmadan hattın açılmaya kalkışılması halinde buna engel olacaklarını belirterek şunları söyledi: “Marmaray projesi 75 km’lik bir proje. Bu projenin 2012 yılında sadece Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşme arası açıldı. Diğer hatların inşaatı devam ediyor. Aralık ayının ilk haftasında burayı açacaklardı. Yol inşaatı bitmişti. Fakat sinyalizasyon bitmemişti. Sinyalsiz bir şekilde hattı çalıştırmayı planlıyorlardı. Biz de yolun bittiğini ama sinyalizasyon sistemi olmadığı için buranın açılmaması gerektiğini söyledik. Sinyalsiz bir şekilde tren işletmenin çok büyük sakıncaları var. Bunu en son Ankara’da yaşadık. Ankara’da tren kazası meydana geldikten sonra sinyalsiz bir şekilde o yolu açmayı göze alamadılar. Bu olay onlara geri adım attırdı. Demiryollarındaki projeler hep siyasete kurban ediliyor. 31 Mart’taki yerel seçimlere yetiştirilmek için şu an çok müthiş bir şekilde çalışmalara başladılar. Sinyalsiz bir şekilde yolu açarlarsa yine bir cinayetin ön hazırlıklarını yapmış olurlar. Biz de bu konuda çok büyük tepki gösteririz. Bu hattın bu şekilde açılmaması için elimizden geleni yapacağız. Ancak sinyalli bir şekilde yetiştireceklerse diyeceğimiz bir şey yok.”





‘TRENİN ÖNÜNE GEÇER O YOLU KAPATIRIZ’





‘Demiryolları üzerinden şov yapılmasına karşı olduklarını’ söyleyen Bektaş şöyle devam etti: “Önemli olun yolun sinyal ve emniyet sistemleriyle birlikte açılması. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. O yol eğer sinyalsiz bir şekilde açılırsa gerekirse trenin önüne geçeriz o yolu açtırmayız.”





Yolcular, Ayrılık Çeşmesi-Üsküdar arasındaki seyahatleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İETT’nin otobüs seferlerini kullanıyor.





YOLCULAR NE YAŞIYOR?





Marmaray’ın bir bölümünün kapatılması hattı kullanan İstanbulluları da mağdur etti. İşe gitmek için her sabah bu yolu kullanan Bekir Kır, hat kapatıldıktan sonra yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Metronun aksatılmasından dolayı rotamız değişti ve zaman kaybına uğradık. Teknoloji bu kadar ilerlemişken metrolar kapanmadan ya da çalışma saatleri dışında bunun bir çözümü olamaz mıydı? İnsanlar, çağdışı şekilde, birbirini ezerek toplu taşıma kullanıyor. İstanbul’un en önemli semtlerinden birinde bunun yaşanması çok üzücü.”





2018’İN SONUNDA BİTECEKTİ





Ulaştırma ve Alt Yapı Başkanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, daha önce yaptığı açıklamada hattın bitiş tarihi olarak 31 Mart 2018’i göstermişti. Genel müdürlük 1 yıl önce konuyla ilgili sorularımıza verdiği yanıtta şu ifadelere yer vermişti: “Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi (Marmaray Projesi) CR3 Sözleşmesi kapsamındaki inşai çalışmalar yüzde 70 seviyelerinde olup, yapılan sözleşme gereği nihai proje bitiş tarihi olan 31 Aralık 2018 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmekte ve projenin bu tarihte tamamlanması için inşaat faaliyetleri hızla yürütülmektedir.”





Ne olmuştu?





13 Aralık 2018 tarihinde saat 06.30’da Ankara Tren Garı’ndan Konya yönüne doğru hareket eden hızlı trenin Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu kaza meydana gelmişti. Kazada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş ve sinyalizasyon sistemi olmadığı ortaya çıkmıştı. Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın, olayla ilgili yaptığı, ‘Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil’ açıklaması tartışmalara neden olmuştu.