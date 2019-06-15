Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak 'ortak yayın' yazısı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın katılacağı ortak yayına ilişkin hükümete yakın medyanın tavrının ne olacağını yazdı.







Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'nin addayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın pazar günü saat 21:00'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayacağı programa ilişkin bir yazı kaleme aldı.





Fatih Altaylı, İmamoğlu - Yıldırım yayınıyla ilgili medya ve siyaset kulislerinde dolaşan, hükümete yakın medyanın "Yayını kaydedecekler. Eğer yayın İmamoğlu lehine gelişirse yayınlamayacaklar, Yıldırım lehine gelişirse daha sonra banttan yayınlayacaklar" iddiasını köşesie taşıdı.





Fatih Altaylı'nın köşe yazısının Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım yayınıyla ilgili bölümü şöyle:





"Yayınlamalı mı yayınlamamalı mı!





İlginç şeyler duyuyoruz.





Pazar akşamı yapılacak olan Yıldırım- İmamoğlu tartışmasını hükümete yakın medyanın yayınlayıp yayınlamama konusunda kararsız olduğu iddiaları ortalıkta dolaşıyor.





Deniyor ki, “Yayını kaydedecekler. Eğer yayın İmamoğlu lehine gelişirse yayınlamayacaklar, Yıldırım lehine gelişirse daha sonra banttan yayınlayacaklar”.

Olur mu?





Olmaz diyemem.