ABD'li Defense News dergisinden yeni F-35 iddiası

Türkiye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle F-35 projesinde ABD ile sorunlar yaşıyor. Türk pilotların ABD'deki eğitimi askıya alındı. F-35 savaş uçaklarına ilişkinse olumsuz iddialar gündemde. ABD merkezli savunma sanayi haberleri yapan Defense News, F-35 savaş uçaklarında bazı teknik hatalar olduğunu iddia etti. Dergi gizli belgelere dayandırdığı haberine göre F-35'lerde 13 kritik teknik hata bulunuyor.





Dergi, "F-35 savaş uçaklarında düzeltilmediği takdirde pilotların hayatını tehdit edebilecek boyutta teknik hatalar var" ifadesini kullandı.





Dergi ele geçirdiği gizli belgelerde Pentagon'un yıllardır şikayet ettiği F-35 programındaki problemlerin, tahmin edilenden büyük olabileceğine dikkat çekti.Dergi birinci derece olarak sınıflandırılan 13 teknik hatanın 9'unun çözülmesi ya da 2'nci sınıf kategorisine indirilmesinin planlandığını yazdı.





Habere konu olan hatalar arasında pilotların uçak gövdesine zarar gelmemesi için hız sınırlaması yapmaları, kokpit basıncının pilotlarda kulak ağrısına yol açması ve süper sonik uçuşların uçağın kaplamasına zarar vermesi gibi sorunlar yer alıyor





Haberde ayrıca Pentagon'un F-35 programı konusunda zamanının kısıtlı olduğu belirtiliyor. 2019 sonu itibariyle seri üretim sürecine başlama konusunda mutlak bir karar alınması gerektiği vurgulanıyor.





Japonya'da nisan ayında bir F-35 savaş uçağı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, kazanın pilotun baş dönmesi nedeniyle gerçekleştiği duyurulmuştu.





Pentagon, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini teslim alması halinde, 31 temmuz 2019 itibariyle dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak tanımlanan F-35 projesinden çıkarılacağı uyarısında bulunmuştu.