Faiz artırımı etkisini azalttı... Dolar yeniden yeniden yükselişe geçti.... Dolar 4.78'i aştı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) Ocak 2014’ten beri dün ilk kez gerçekleştirdiği olağanüstü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında geç likidite penceresi borç verme faiz oranı 300 baz puan artırmasıyla TL sert değer kazandı ancak bu sabah itibariyle yeniden dalgalanmaya başladı.











Analistler her ne kadar güveni tam olarak sağlama adına 7 Haziran’daki olağan toplantıda da bir miktar daha sıkılaştırma yapılması gerektiğine dikkat çekse de, dünkü açıklamadan “gerektiğinde ek parasal sıkılaştırma yapılacaktır” ifadesinin çıkarılması nedeniyle TCMB’nin 300 baz puanlık artışı yeterli görebileceğini ve daha fazla sıkılaştırma yapılmayabileceğini belirtiyor. Ancak bu noktada TL’deki seyrin TCMB’nin 7 haziran kararı açısından belirleyici olması bekleniyor.Dolar/TL dün 4.9290’a kadar yükselerek tarihi zirveyi görmüş, TL dolar karşısında yüzde 5’e yakın değer kaybederek 2008’deki finansal krizden bu yana en büyük günlük değer kaybını yaşamıştı.