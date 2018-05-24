Malezya'da kaçırılanların aileleri yaşadıklarını anlattı...

Geçtiğimiz Ekim ayında Malezya'da hukusuz şekilde kaçırılan İsmail Özçelik ile Turgay Karaman, İhsan Aslan Türkiye'ye iade edilmişti... Erdoğan rejiminin en büyük müttefiklerinden Malezya Başbakanı Rezzak yaşanan hukuksuzlığa destek olan Malezya Başbakanı Necip Rezzak Yaklaşık iki hafta önceki seçim yenilgisinin ardından iktidarı kaybetmişti...

Ülkeden kaçarken yakalanan Devrik diktatör Yolsuzluk soruşturmalarıyla da uğraşıyor... Malezya'daki değişime ülkede hukuksuzluğa maruz kalan aileleri nasıl bakıyor....

Malezya'da kaçırılan İsmail Özçelik'in oğlu Gazeteci Suat Özçelik Bold Medya yayınında Rezzak döneminde yaşadıkları hukuksuzluğu ve Rezzak sonrasındaki Malezya'daki değişimi anlattı...

Gazeteci Suat Özçelik MİT'in Malezya'dan kaçırdığı babası İsmail Özçelik'in aylardır iddianamesiz cezaevinde tutulduğunu anlattı.



Malezya'nın devrik diktatörü Necip Rezzak ile ilgili yolsuzluk soruşturması ile ilgili yaşananları anlatan Özçelik Rezzak'ın evinden çıkan rüşvet paraları ve kadın eşyaları kamyonlarla taşındığını söyledi....

