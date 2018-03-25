Samanyolu Haber /Dünya / Facebook'tan tam sayfa özür /25 Mart 2018 15:59

Facebook'tan tam sayfa özür

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, güvenlik skandalının ardından bugün İngiliz gazetelerine tam sayfa ilan vererek özür diledi.

SHABER3.COM

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, son güvenlik skandalının ardından yaşanan güven ihlali nedeniyle bugün İngiliz gazetelerine tam sayfa ilan vererek özür diledi.

Zuckerberg imzalı yayınlanan özür mesajının en üstünde, “Bilgilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Yapamazsak, onu hak etmiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Beyaz zemine siyah yazı ile çıkan ve altında küçük bir Facebook logosu ile Zuckerberg'in kendi imzası olan ilanda şunlar yazıldı:

"Bilgilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Yapamazsak, onu hak etmiyoruz.

Bir üniversite araştırmacısı tarafından hazırlanan ve milyonlarca insanın Facebook bilgilerinin çalınmasına neden olan uygulamayı duymuşsunuzdur. Bu bir güven ihlaliydi ve bununla ilgili daha fazla bir şey yapamadığım için üzgünüm. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için önlemler alıyoruz.

Buna benzer çok fazla bilgi isteyen uygulamaları durdurduk. Şimdi de Facebook'a girildiğinde sizden veri alan uygulamaları kısıtlıyoruz.

Ayrıca, biz düzeltmeden önce yüksek miktarda dataya erişebilen bütün uygulamaları araştırıyoruz. Başka uygulamalar olmasını da bekliyoruz. Bunları bulduğumuzda yasaklayacağız ve bu uygulamalardan etkilenen herkesi bilgilendireceğiz.

Nihayetinde, hangi uygulamalara bilgilerinize erişim izni verdiğinizi size hatırlatacağız, böylece artık erişim izni vermek istemediklerinizi kapatabileceksiniz.

Bize inandığınız için teşekkür ederiz. Sizin için daha iyisini yapacağımıza söz veriyorum."
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