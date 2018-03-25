Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz rekor kırarken karşı argüman geldi: Tuvalete 1 milyona gidiyorduk, şimdi 1 TL /25 Mart 2018 16:28

Döviz rekor kırarken karşı argüman geldi: Tuvalete 1 milyona gidiyorduk, şimdi 1 TL

Döviz fiyatlarının rekor üstüne rekor kırmasıyla hayat pahalılığının son derece hissedilir bir hal aldığı Türkiye'de Erdoğan'ın karşı argümanı geldi.

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Geçtiğimiz hafta dolar 4 TL'ye Euro ise 5 TL'ye ulaşmıştı. Türk lirasının erimesiyle birlikte tepeden tırnağa ürünlere zam gelirken enflasyon da patlama yaptı. Hayat pahalılığıyla ilgili eleştiriler arttıkça Erdoğan miting kürsülerinden ilginç argümanlarla açıklamalarda bulunuyor.

Giresun'da yaptığı konuşmada Tayyip Erdoğan, AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte ekonominin düzeldiğini iddia ederek 2005 yılında Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılmasını hatırlattı: "Tuvalete 1 milyon liraya gidiyorduk, nasıldı o günler. 6 sıfırı attık, 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü” 

Erdoğan'a göre AKP ile diriliş destanı yaşanıyor:

''Bir metal yorgunluğu var' dedim. Bunu aşmamız lazım. Afrin harekatıyla bir diriliş hareketinin içerisine girdik. Hep daha yükseğe çıkmak daha ileriye gitmek için çaba harcadık. Oy oranımız yüzde 50 olsa bile yerinde saymak başarı değildir. Ülke düşmanlarına Osmanlı tokadı indirecek bir zafere koşmak istiyoruz.''
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