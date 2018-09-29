Facebook'ta bir skandal daha... Bilgileri çaldıran önemli bir açık bulundu









Facebook, açığın düzeltildiğini ve güvenlik birimlerinin bilgilendirildiğini belirtti.





Şirket korsanların, hesaplardaki "başkasının gözünden gör" özelliği üzerinden "erişim jetonu" sağlayabildiğini açıkladı.





Facebook'tan yapılan açıklamada güvenlik açığından etkilenen yaklaşık 50 milyon hesabın "erişim jetonunun" sıfırlandığı, ek önlem olarak bu butonu geçen yıl içinde kullanmış 40 milyon hesabın daha "erişim jetonlarının" sıfırlandığı belirtildi.





Bu yaklaşık 90 milyon hesabın, kullandıkları cihazlarda Facebook şifrelerini yeniden girmek zorunda kalmaları anlamına geliyor.



