Samanyolu Haber /Gündem / Samsung, 'Appel' köyünde bedava telefon dağıttı /29 Eylül 2018 09:11

Samsung, 'Appel' köyünde bedava telefon dağıttı

Samsung, yeni düzenlediği bedava S9 dağıtma etkinliğini Hollanda’da 'Appel' adlı küçük bir köyde gerçekleştirdi.

Samsung, 'Appel' köyünde bedava Galaxy S9 dağıttı


Appel'da yaşayan 18 yaşında bir Apple fanı ile çalıştıklarını belirten Samsung, Apple kullanıcılarını nasıl etkileyebilecekleri ile ilgili bir hazırlık yaptılar.

Hazırlık tamamlandıktan sonra Samsung ekibi, 50 adet Galaxy S9 dağıttı. Bu anları videoya da alan Samsung, insanların düşünceleri ve vermiş olduğu tepkileri, aşağıdaki videoda bir araya getirerek Samsung Hollanda resmi Youtube hesabı üzerinde paylaştı.

Shiftdelete'in haberine göre Samsung Hollanda pazarlama müdürü olarak çalışan Gerben van Walt Meijer, açıklama olarak ise "Yaptığımız inovatif çözümler, insanların hayatlarını kolaylaştırmakta. Bu ve bunun gibi hamlelerle ürünlerimizi duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

Samsung, daha önce de yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çekmişti.
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