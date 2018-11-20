Facebook ve Instagram çöktü

Global sosyal medya platformları Facebook ile Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Her iki platforma da zaman zaman erişim sıkıntısı görülüyor. Kimi kullanıcılar sadece yazı postları paylaşabilirken, fotoğraf ve videolu paylaşımlarda daha büyük sıkıntı yaşanıyor.





MOBİL DE WEB DE SORUNLU

Mobil uygulamadan Instagram'a erişemeyen kullanıcılar web arayüzünü denediklerinde, "Oops, an error occurred." (Bir hata meydana geldi) uyarısı alıyor. Yetkililere dünya çapında yaşanan sorunla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.





FACEBOOK DA AYNI ŞEKİLDE

Instagram'da yaşanan sorunun bir benzeri Facebook'ta da yaşanıyor. Giriş yapan kullanıcılar paylaşım yapmakta sıkıntı yaşıyor.