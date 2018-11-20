Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook ve Instagram çöktü /20 Kasım 2018 18:02

Facebook ve Instagram çöktü

Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor. Facebook ile Instagram'ın çökmesinin ardından kullanıcılar açık kalan tek platform olan Twitter'da paylaşım yapıyor.

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Global sosyal medya platformları Facebook ile Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Her iki platforma da zaman zaman erişim sıkıntısı görülüyor. Kimi kullanıcılar sadece yazı postları paylaşabilirken, fotoğraf ve videolu paylaşımlarda daha büyük sıkıntı yaşanıyor.

MOBİL DE WEB DE SORUNLU
Mobil uygulamadan Instagram'a erişemeyen kullanıcılar web arayüzünü denediklerinde, "Oops, an error occurred." (Bir hata meydana geldi) uyarısı alıyor. Yetkililere dünya çapında yaşanan sorunla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

FACEBOOK DA AYNI ŞEKİLDE
Instagram'da yaşanan sorunun bir benzeri Facebook'ta da yaşanıyor. Giriş yapan kullanıcılar paylaşım yapmakta sıkıntı yaşıyor.
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