İngiltere kullanmadığından hurdaya çıkardı, Bizimkiler sayısını artırdık diye övünüyor

Çevik kuvvet ekiplerinin kullandığı TOMA sayısında yüzde 77'lik artış sağladıklarını belirten Celal Uzunkaya, "Zırhlı müdahale araçlarında yüzde 60'lık, zırhlı personel taşıyıcı araçlarında ise yüzde 87'lik artış sağladık. Ankara, İzmir ve Antalya emniyet müdürlüklerinde görev yapan atlı polis grup amirliklerine İstanbul ve Kayseri'yi de ekledik. 12 ilde 86 idareci ve 42 görev köpeğiyle de hem asayiş hem de terör konularında görev yapmakta" dedi.





Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya toplantıda yaptığı konuşmada, çevik kuvvetin 20 bin 308 personelle emniyet teşkilatının yüzde 9'unu oluşturduğunu söyledi. Çevik kuvvet personelinin toplumsal olaylar, etkinlikler, spor müsabakaları ve yasa dışı eylemlere yapacakları müdahalelerin son derece önemli olduğunu vurgulayan Celal Uzunkaya, bir personelin yapacağı olumsuz müdahalenin yankı uyandırdığını aktardı.





LONDRA'DA HURDAYA ÇIKTI





BBC Türkçe, dün yayınladığı haberinde 2011'de Londra'nın eski Belediye Başkanı Boris Johnson'un kararıyla satın alınan ve kullanılmayan 3 TOMA'nın hurdaya çıktığını yazmıştı.