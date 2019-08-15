Facebook kabul etti: ‘Messenger aramalarını dinledik ve yazıya döktük’









Söz konusu üçüncü kişilerden bir şahıs, sesli mesajın kime ait olduğunu, nereden geldiğini bilmediklerini, kendilerinden sadece deşifre hizmeti istendiğini belirtti. Kimliği gizlenen kişi Facebook’un deşifre işlemlerinde çalışan yüzlerce kişiye ödeme yaptığını söyledi.









Facebook ise Bloomberg’e yaptığı açıklamada sesli mesajların yazıya dönüştürüldüğünü kabul etti ancak Apple ve Google gibi bu uygulamadan bir hafta önce vaz geçtiklerini açıkladı.





Facebook bu uygulamadan yalnızca ‘transcription tool‘ denilen deşifraj seçeneğini onaylamış kişilerin etkilendiğini belirtti.