Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook kabul etti: ‘Messenger aramalarını dinledik ve yazıya döktük’ /15 Ağustos 2019 09:27

Facebook kabul etti: ‘Messenger aramalarını dinledik ve yazıya döktük’

Facebook, Messenger kullanıcılarının aramalarını dinleyerek yazıya döktürdüğü iddialarını kabul etti. Bloomberg’in haberine göre Facebook bunun için üçüncü kişilere para ödedi.

SHABER3.COM



Söz konusu üçüncü kişilerden bir şahıs, sesli mesajın kime ait olduğunu, nereden geldiğini bilmediklerini, kendilerinden sadece deşifre hizmeti istendiğini belirtti. Kimliği gizlenen kişi Facebook’un deşifre işlemlerinde çalışan yüzlerce kişiye ödeme yaptığını söyledi.


 
Facebook ise Bloomberg’e yaptığı açıklamada sesli mesajların yazıya dönüştürüldüğünü kabul etti ancak Apple ve Google gibi bu uygulamadan bir hafta önce vaz geçtiklerini açıkladı.

Facebook bu uygulamadan yalnızca ‘transcription tool‘ denilen deşifraj seçeneğini onaylamış kişilerin etkilendiğini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Facebook kabul etti: ‘Messenger aramalarını dinledik... Sonraki Haber >>

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Masraf trafiği

Masraf trafiği

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:59:04