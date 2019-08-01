Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook ‘beyninize’ erişim izni isteyecek /01 Ağustos 2019 16:32

Facebook ‘beyninize’ erişim izni isteyecek

Facebook, kullanıcıların sadece düşünerek yazabilmesine olanak kılan, beyin dalgalarını görüntüleyip okuyup yazıya dönüştürebilen giyilebilir bir teknoloji üzerinde çalıştığını duyurdu.

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Facebook, kendi teknoloji blogunda önceki gün duyurduğu ‘beyin-bilgisayar arayüz (BCI) programı’nda üzerinde çalıştıkları giyilebilir aygıt sayesinde insanların sadece konuştuklarını hayal ederek yazabileceklerini açıkladı.

Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve Facebook’un da finansal destek verdiği bir dizi araştırma, nörolojik bir hasar sonucu konuşma yetisini kaybetmiş hastaların beyin aktivitelerinin gerçek zamanlı takip edilerek tekrar konuşabilmelerini de hedefliyor.

Araştırma ekibi tarafından kaleme alınan ve Nature Communications’ta yer alan makale araştırmanın önemli bulgularına yer veriyor. ‘Gerçek zamanlı soru ve cevap diyaloglarını insan beyin aktiviteleri kullanarak çözümleme’ başlıklı yazıda araştırmanın ne safhada olduğu ve BCI teknolojisinin artırılmış gerçeklik (Augmented Reality – AR) gözlüklerde kullanılabilecek bir çözüme dönüşmesine ne kadar kaldığına ilişkin bilgiler veriliyor.

Araştırmacılar dakikada 100 kelime çözümleyebilen bin kelimelik bir kelime hazinesiyle konuşabilen ve hata payı yüzde 17’nin altında olan gerçek zamanlı çözümlemeye ulaşmayı hedefliyor.
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