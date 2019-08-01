“Beni hâkimlerin savcıların önünde kaçırdılar”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, insan hakları ihlallerine hız kesmeden devam ediyor. İşadamı Mustafa Ceyhan, yaklaşık 1,5 yıl önce Azerbaycan’dan kaçırılarak Türkiye’ye getirildi. Ailesi konuyu Birleşmiş Milletler’ (BM) taşıdı.
BM Haksız Kaçırılma Haksız Tutuklama Komisyon Kurulu, aileyi haklı buldu ve Mustafa Ceyhan’ın derhal tahliye edilmesini, aileye tazminat ödenmesini istedi. Ancak BM’nin kararına rağmen Mustafa Ceyhan, geçtiğimiz gün önce Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
YILLARDIR KULLANDIĞI PASAPORTA "SAHTE" DEDİLER
Tr724'ün haberine göre delil ise 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmaları sonrası Bank Asya’nın kredi kartını kullanmaya devam etmiş olması! Ceyhan, haksız yere bir yılı Azerbaycan’da olmak üzere iki yılı aşkın süredir ailesi ve çocuklarından ayrı.
İşadamı Mustafa Ceyhan’ın hikâyesi, AKP rejiminin ‘haydut devlet’ uygulamasını anlatan binlercesinden sadece biri. Gürcistan’da iş yeri vardı Ceyhan’ın. Ancak 20 Nisan 2017’de Azerbaycan sınırında ‘evrakta sahtecilik’ iddiasıyla gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.
İddiaya göre pasaportu sahteydi. Ancak Ceyhan o pasaportu yıllardır kullanıyordu. Türkiye’den umreye bile gitmiş ve hiç bir sorun yaşamamıştı. 8 yıldır kullandığı pasaport nasıl sahte olabilirdi?
AZERBAYCAN’DA BİR YIL BOŞUNA YATTI
Mustafa Ceyhan’ın koğuş arkadaşı, garip kaçırılma hikayesini ve sahte pasaport yalanının doğrusunu Ceyhan’ın ağzından Tr724’e anlattı: “Bana pasaportumun sahte olduğunu söylediler. Ben de olmadığını anlattım, delillerini gösterdim. Sürekli mahkemeyi ötelediler. Sonradan öğrendim ki, Türkiye’den Azerbaycan’a bir isim listesi gitmiş ve o listede benim de adım var. Bunu söyleyemedikleri için ‘uyduruk’ bir gerekçeyle beni tutukladılar.”
TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ DURUŞMA SALONUNDA
Tam bir yıl boyunca Azerbaycan’da cezaevinde kalan Mustafa Ceyhan, orada yaşadıklarını ise şöyle dile getiriyor: “26 Nisan 2018’de mahkemem olduğu söylendi. Ancak benim duruşmama daha bir ay vardı. Şaşırdım. Ne oluyor dedim. Dinlemediler. Beni mahkemeye götürdüler. Duruşma salonunun arka tarafında Türkiye’nin büyükelçisi ve yanında 3 adam gördüm. Hakime, “Bunların burada ne işi var” diye bağırdım. Cevap veremedi. ‘Siz neler çeviriyorsunuz’ dedim. Yine ses yok! Bunun üzerine avukatımı istediğimi söyledim. Duruşmaya ara verdiler.”
1 YIL SONRA BERAAT
Mustafa Ceyhan’ın anlattıklarına göre, avukatın gelmesi 2 saati buluyor. Mahkeme tekrar başlıyor. Ve ‘beraat’ kararı çıkıyor: “Ancak ortada bir sorun olduğunu anladık. Avukatım ‘beraat’ kararına itiraz etti. Bir şeyler dönüyordu. Ben de itiraz ettim. Ancak mahkeme kararını çoktan vermişti! Birileri bizi kaçırmak için çoktan planlarını yapmış!”
ADLİYE BAHÇESİNDE KAÇIRILDI
Mustafa Ceyhan, BM’nin avukatı ve kendi avukatıyla birlikte adliye binasından çıkarken iki jip bahçeye yanaşıyor. İçerisinden çıkan 7-8 kişi Ceyhan’ı iki avukatın arasından alarak karga tulumba jipe atıyor. Daha sonra THY’nin tarifeli uçağıyla Türkiye’ye getiriliyor. Önce Metris’e oradan da Silivri’ye naklediliyor. Halen de Silivri’de tutuklu. Ceyhan, yaşadıklarını anlattıktan sonra, “Beni adliye bahçesinde, o kadar hakim ve savcının gözlerinin önünde kaçırdılar.” diyor.
BM’DEN HAK İHLAL VE TAZMİNAT KARARI
Mustafa Ceyhan’ın ailesi konuyu BM’ye taşıdı. BM Haksız Kaçırılma Haksız Tutuklama Komisyon Kurulu aileyi haklı buldu ve Mustafa Ceyhan’ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. BM Çalışma Grubu, 10 Temmuz 2019’daki kararında Azerbaycan ve Türkiye hükümetinin Ceyhan’ın durumunun gecikmeden giderilmesi için gerekli adımların derhal atılmasını istedi. Kararda, hem Türkiye hem de Azerbaycan hükümetinin Ceyhan’a tazminat ödemesinin uygun görüldüğü belirtiliyor.
9 YIL HÜKMÜN GEREKÇESİ KREDİ KARTI!
Mustafa Ceyhan, BM’nin kararına rağmen 30 Nisan’dan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuluyor. Yargılaması ise Aksaray 2. Ağır Ceza’da yapıldı ve mahkeme 30 Temmuz 2019’da Ceyhan’ı, ‘örgüt üyeliği’ suçundan 9 yıla mahkum etti. Delil olarak ise sadece 17/25 Aralık büyük yolsuzluk soruşturmasından sonra da Bank Asya’nın kredi kartını kullanmaya devam etmiş olması gösterildi.