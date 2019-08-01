“Beni hâkimlerin savcıların önünde kaçırdılar”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, insan hakları ihlallerine hız kesmeden devam ediyor. İşadamı Mustafa Ceyhan, yaklaşık 1,5 yıl önce Azerbaycan’dan kaçırılarak Türkiye’ye getirildi. Ailesi konuyu Birleşmiş Milletler’ (BM) taşıdı.





BM Haksız Kaçırılma Haksız Tutuklama Komisyon Kurulu, aileyi haklı buldu ve Mustafa Ceyhan’ın derhal tahliye edilmesini, aileye tazminat ödenmesini istedi. Ancak BM’nin kararına rağmen Mustafa Ceyhan, geçtiğimiz gün önce Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





YILLARDIR KULLANDIĞI PASAPORTA "SAHTE" DEDİLER





Tr724'ün haberine göre delil ise 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmaları sonrası Bank Asya’nın kredi kartını kullanmaya devam etmiş olması! Ceyhan, haksız yere bir yılı Azerbaycan’da olmak üzere iki yılı aşkın süredir ailesi ve çocuklarından ayrı.





İşadamı Mustafa Ceyhan’ın hikâyesi, AKP rejiminin ‘haydut devlet’ uygulamasını anlatan binlercesinden sadece biri. Gürcistan’da iş yeri vardı Ceyhan’ın. Ancak 20 Nisan 2017’de Azerbaycan sınırında ‘evrakta sahtecilik’ iddiasıyla gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.





İddiaya göre pasaportu sahteydi. Ancak Ceyhan o pasaportu yıllardır kullanıyordu. Türkiye’den umreye bile gitmiş ve hiç bir sorun yaşamamıştı. 8 yıldır kullandığı pasaport nasıl sahte olabilirdi?







AZERBAYCAN’DA BİR YIL BOŞUNA YATTI





Mustafa Ceyhan’ın koğuş arkadaşı, garip kaçırılma hikayesini ve sahte pasaport yalanının doğrusunu Ceyhan’ın ağzından Tr724’e anlattı: “Bana pasaportumun sahte olduğunu söylediler. Ben de olmadığını anlattım, delillerini gösterdim. Sürekli mahkemeyi ötelediler. Sonradan öğrendim ki, Türkiye’den Azerbaycan’a bir isim listesi gitmiş ve o listede benim de adım var. Bunu söyleyemedikleri için ‘uyduruk’ bir gerekçeyle beni tutukladılar.”



