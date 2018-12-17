Samanyolu Haber /Gündem / Fabrikaları yakıp yurtdışına kaçıyorlar... /17 Aralık 2018 13:56

Fabrikaları yakıp yurtdışına kaçıyorlar...

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 2019 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada artan fabrika yangınlarına dikkat çekti.

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Evrensel'in haberine göre, artan fabrika yangınlarına da dikkat çeken Beko, fason yangınlar çıkarıldığını, işverenlerin vergi, sigorta ve işçilerin kıdem tazminatlarını ödememek için yurt dışına kaçtıklarını iddia etti.

Beko, bütçenin hiçbir kesimin kanayan yarasına merhem olmayacağını belirtti. İstanbul itfaiyesinin istatistiklerine göre, sadece bu yılın altı aylık döneminde İstanbul'da 78 fabrikada yangın çıktığına dikkat çeken Beko, son beş yılda yanan fabrika sayısının 856'yı bulduğunu kaydetti.

'İŞÇİDEN 30 MİLYAR ALIP, PATRONUN 170 MİLYARINI ALMADILAR'

"Asgari ücret memleket meselesidir, şakaya gelmez" diyen Beko, bir işçinin sabah, öğlen, akşam vermiş olduğu enerjiyi, kaloriyi alamazsa o işçilerin yaşarken öldürülmüş olacağını belirterek, "Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'ya üye olan ülkelerin hemen hemen tamamı 4 kişilik bir aileyi baz alırken, Türkiye'de maalesef bir işçi baz alınmaktadır. Oysa işçilerin, yani asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın yüzde 70'inin ailesi, çocukları var. Dolayısıyla, asgari ücretin kesinlikle 2 bin 200 lira olması gerekiyor ama vergi ve AGİ dışarıda kalmalı. Hatırlarsanız bir dönemlerde biz vergi iadesi alıyorduk. Vergi iadeleriyle ilgili ne yaptılar? Asgari ücret yüksek görülsün diye vergi iadelerini de asgari ücretin içerisine koydular. Asgari ücretten bir yılda 30 milyar vergi alınmış, işverenler de 176 milyar vergi muafiyetinde bulunmuş" dedi.
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