Samanyolu Haber /Dünya / Londra Metrosu'nda bazı makinistlerin maaşları pilot maaşını geçti /17 Aralık 2018 14:03

Londra Metrosu'nda bazı makinistlerin maaşları pilot maaşını geçti

Bazı Londra metrosu makinistlerinin maaşlarının birçok pilotun maaşını geçtiği açıklandı.

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Sunday Times gazetesinin, metro çalışanlarının bir arkadaşlarının işten çıkarılmasını protesto için en işlek hatlardan birinde Noel öncesinde cumartesi günü yapmayı planladıkları grev öncesinde yayımladığı verilere göre, bazı makinistler yıllık brüt 100 bin sterlinden fazla (Yaklaşık 678 bin TL) maaş alıyor.

Londra Belediyesi'nin ulaşım birimi sözcüsüne göre makinistlerin ortalama çıplak maaşları 55,011 sterlin. Ancak çoğu makinistin kazandığı para ek ödemelerle 70 bin sterlinin üzerine çıkıyor. Söz konusu maaşlara fazla mesai, ikramiye ve emeklilik katkı payları da dahil.

BBC Türkçe'deki habere göre, en yüksek ücret alan personelin maaşı 2012'den bu yana yüzde 69 arttı.

Dokuz makinistin maaşı 100 bin sterlini geçerken 30 kişinin maaşının 80 bin, 100 makinistin de 70-80 bin sterlin olduğu belirtiliyor.

3,000'den fazla makinistin yıllık maaşı 60-70 bin sterlin. Yarı zamanlı çalışanların maaşları 60 bin sterline kadar çıkabiliyor.

Londra Belediyesi, bu maaşların sendikalarla 2014'te yapılan görüşmelerde karar verildiğini söylüyor.

Prospects adlı kariyer sitesine göre, ülkede yardımcı pilotların maaşları 36 bin ile 48 bin sterlin arasında.

Orta ölçekli bir havayolu şirketinde pilot maaşları 57 bin ile 78 bin sterlin arasında değişiyor.

Ulusal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, ülkede 10 yıllık bir öğretmenin çıplak maaşı 28, 700 sterlin.

Ülkede asgari ücret, aylık 1,254 sterlin. 
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