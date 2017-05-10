Samanyolu Haber /Gündem / Fabrika atığı kanalizasyona karıştı, 2 kardeş evde zehirlendi /10 Mayıs 2017 12:20

Fabrika atığı kanalizasyona karıştı, 2 kardeş evde zehirlendi

Mersin’de Suriyeli 2 kardeşin zehirlenmesine yol açan ağır kokunun, fabrikaların atık sularını kaçak olarak kanalizasyon şebekesine deşarj etmesinden kaynaklandığını öğrenildi.

Fabrika atığı kanalizasyona karıştı, 2 kardeş evde zehirlendi

Mersin'in Merkez Akdeniz İlçesi Çay Mahallesi’nde oturan Suriyeli 15 yaşındaki Midya Mustu ile ablası 18 yaşındaki Ruhlat Mustu banyoda, kanalizasyondan gelen ağır koku sonucu zehirlendi. Hastaneye kaldırılan kardeşler tedaviye alınırken, Midya Mustu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Ağır koku yüzünden sokağa dökülen mahalle sakinleri, zehirlenmenin kanalizasyondan gelen gaz sızıntısından olduğunu ileri sürdü. Koku nedeniyle evlerinde duramayacak hale geldiklerini anlatan mahalle sakinleri, korkudan banyo bile yapamadıklarını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, söz konusu alanda inceleme yaparak numune aldı.

MESKİ adına bölgede inceleme yapan çevre mühendisi Ömer Cerit, ağır kokudan fabrikaların atık sularını kaçak olarak kanalizasyon şebekesine deşarj etmesinden kaynaklandığını söyledi. Gerekli önlemlerin alındığını belirten Cerit, "Düşük PH değerine sahip sular, evsel atık gibi normal değere sahip sularla buluştuğunda gaz çıkışı meydana gelir. Kişilerin zehirlenmesi de bundan dolayıdır. Gerekli yerlerden numuneler aldık ve ölçümler yaptık. Fabrikalardan kaçak olabilecek noktaları tespit edip kapattık. İncelemelerin ardından kaynak tespit edilip gereken yapılacak" diye konuştu.

 
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