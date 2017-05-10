'Büyük ihtimalle 6.4 - 6.7 şiddetinde olacak'

Sözcü gazetesine konuşan Ercan, depremin tarihiyle ilgili tahmininde bulundu.







"Son 2 bin 200 yıl içinde İstanbul 16 tane yıkıcı deprem yaşadı. Şimdi ise 17. depremini beklemektedir. Deprem oluşumlarıyla şiddetlerine bakınca aralarında doğrusal ilişkiler olduğunu görürüz. Depremler beklenen tarihlerden önce hiç olmamıştır. 2 bin 200 yılda sadece iki kez gecikmiş İstanbul depremi. Şimdiki beklenen İstanbul depreminin olacağı tarihe gelince. Bana göre İstanbul depreminin tarihi 2045'tir. Eğer şanslıysak ve tarihteki üçüncü gecikme olayı yaşanırsa, İstanbul depremi 2225'te olur." şeklinde konuşan Ercan, depremin şiddeti hakkında "İstanbul'da 7.5 şiddetinde bir depremin olma ihtimali binde birdir. İstanbul depremi Kuzey Marmara'da Adalar'la Büyükçekmece arasında meydana gelecektir. Şiddeti ise yüzde 73 ihtimalle 6.4'le 6.7 arasında olacaktır. İkinci deprem Mürefte'ye uzanan fayın Marmara Ereğlisi açıklarında 7 ile 7.2 arasında meydana gelecektir." dedi.